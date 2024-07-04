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Нереальные 60 — в сети обсуждают секрет молодости Брэда Питта

4 июля 2024 10:43
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Нереальные 60 - в сети обсуждают секрет молодости Брэда Питта
Актер Брэд Питт. Фото: SplashNews
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актер Брэд Питт выглядел невероятно, прибыв на съемочную площадку в Лондоне. 60-летняя звезда "Бойцовского клуба" был в слегка расстегнутой кремовой рубашке и стильных брюках.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер дополнил стильный образ солнцезащитными очками и кольцом. Это появление Брэда произошло за два месяца до восьмилетия его развода с Анджелиной Джоли. Но в сети начали обсуждать юный вид Питта, а некоторые даже начали гадать, как ему удается сохранять молодость в 60 лет.

 

Актер Брэд Питт
Актер Брэд Питт на съемках. Фото: SplashNews

 

Актер Брэд Питт на съемку нового фильма
Актер Брэд Питт. Фото: SplashNews

 

Актер Брэд Питт в фильме о гонщиках
Актер Брэд Питт в фильме о гонщиках. Фото: SplashNews

 

Актер Брэд Питт поразил модным видом
Актер Брэд Питт поразил модным видом. Фото: SplashNews

 

"Как этому мужчине 60? Хорошо, я знаю, что он немного поработал, но выглядит он фантастически!", "Он выиграл генетическую лотерею", "волосы — 60% его молодого вида. Солнцезащитные очки и быть в форме также являются важным фактором", — убеждены комментаторы в сети.

Сейчас актер продолжает воевать с бывшей супругой Анджелиной Джоли за опеку над их шестью детьми, хотя большинство из них уже взрослые.

Сцена для фильма, на съемки которого приехал Питт, о гонках снималась в ресторане Langan's Brasserie в лондонском районе Мэйфер. Город превратили в Лас-Вегасе, где герой Питта посещает покерный вечер. Питт стал продюсером фильма и играет роль пилота Формулы-1 в отставке, который возвращается за руль.

Производство фильма началось в 2023 году и будет включать сцены из Гран-при Великобритании в этом сезоне и гонки в Абу-Даби. В актерский состав также вошли Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлз, Ким Бодния, Самсон Кайо и Калли Кук.

Ветеран Формулы-1 и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, недавно подписавший контракт с Ferrari, присоединился к созданию проекта.

Выход намечен на лето 2025 года.

Напомним, Анджелина Джоли вышла со взрослой дочерью на красную дорожку. А раньше мы писали, что Анджелина Джоли засветила новую татуировку на груди.

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