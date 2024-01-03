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Неожиданно и радикально – Snoop Dogg станет ведущим на Олимпиаде-2024

3 января 2024 13:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Неожиданно и радикально – Snoop Dogg станет ведущим на Олимпиаде-2024
Snoop Dogg. Фото: instagram.com/snoopdogg/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Нынешняя Олимпиада обещает стать эпическим шоу, ведь одним из телеведущих соревнований будет рэпер Snoop Dogg. Он рад, что сможет приобщиться к самому главному спортивному событию.

Об этом сообщает The Rolling Stone.

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Snoop Dogg будет вести репортажи из Парижа во время Олимпиады-2024

Олимпийские игры-2024 будут проходить в столице Франции с 26 июля по 11 августа. Одним из телеведущих шоу станет рэпер Snoop Dogg.

Исполнитель подписал контракт с американским медиаконгломератом NBC Universal. Он будет с места событий комментировать соревнования Олимпиады. Также артист встретится со спортсменами, их друзьями и семьями, и посетит памятные места Парижа.

"Я вырос, наблюдая за Олимпийскими играми, и я в восторге от того, что все эти невероятные спортсмены покажут высший пилотаж в Париже. Это праздник мастерства, преданности и стремления к величию", — прокомментировал событие Snoop Dogg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by snoopdogg (@snoopdogg)

Рэпер уже работал на Олимпиаде в 2021 году в Токио вместе с комиком Кевином Гартом.

"Это будет самая эпическая Олимпиада в истории, следите за новостями и не выключайте телевизор. Отпразднуем, сделаем эти игры незабываемыми, устроим настоящую конкуренцию, и пусть лучшие сияют, как золото. Мир и олимпийская любовь, слышите?" — заявил артист.

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