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Стало відомо, коли вийде новий сезон "Гра в кальмара"

17 травня 2024 14:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Інсайдери розповіли, коли вийде другий сезон "Гра в кальмара" — деталі
Кадри з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Популярний у всьому світі серіал "Гра в кальмара" отримає продовження. Новий сезон може вийти вже наприкінці 2024 року. 

Про це повідомляє SCREEN RANT.

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Чого очікувати від нового сезону "Гра в кальмара"

Минулого літа Netflix показав трейлер другого сезону популярного серіалу. Продюсери "Гра в кальмара" приховують інформацію про офіційну прем'єру, однак один з його героїв, актор Лі Чжун Чже випадково натякнув на те, що глядачі зможуть переглянути нові серії вже у грудні 2024 року.

Коментарі актора збігаються з попередніми висловлюваннями генерального директора Netflix Теда Сарандоса, який раніше заявляв, що серіал повернеться  на екрани у другій половині 2024 року.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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У другому сезоні на глядачів очікує продовження історії, в  якій група учасників ризикуючи своїм життям, змагається у смертельних іграх за шанс виграти грошовий приз у розмірі 45,6 мільярдів вон.

Головний герой Гі Хун відмовиться від своїх планів поїхати до США, щоб возз'єднатися з донькою. Натомість він хоче помститися таємничій групі, що стоїть за цими іграми.

Новий сезон Гра в кальмара стартує вже цієї зими
Кадри з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

За сюжетом "Гри в кальмара" група людей, які "тонуть" у боргах наважуються на відчайдушний крок — участь у смертельній грі з шансом розбагатіти і забути про свої проблеми. Серіал вийшов три роки тому і одразу став популярним. Лише за перший місяць його переглянуло більше 111 мільйонів глядачів.

Нагадаємо, про Спайдермена знімуть новий серіал. Також вже розпочались зйомки другого сезону моторошного проєкту Wednesday.

серіал
Netflix
Південна Корея
Гра в кальмара
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трейлер

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