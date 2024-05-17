Інсайдери розповіли, коли вийде другий сезон "Гра в кальмара" — деталі

Кадри з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

Популярний у всьому світі серіал "Гра в кальмара" отримає продовження. Новий сезон може вийти вже наприкінці 2024 року.

Про це повідомляє SCREEN RANT.

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Минулого літа Netflix показав трейлер другого сезону популярного серіалу. Продюсери "Гра в кальмара" приховують інформацію про офіційну прем'єру, однак один з його героїв, актор Лі Чжун Чже випадково натякнув на те, що глядачі зможуть переглянути нові серії вже у грудні 2024 року.

Коментарі актора збігаються з попередніми висловлюваннями генерального директора Netflix Теда Сарандоса, який раніше заявляв, що серіал повернеться на екрани у другій половині 2024 року.

У другому сезоні на глядачів очікує продовження історії, в якій група учасників ризикуючи своїм життям, змагається у смертельних іграх за шанс виграти грошовий приз у розмірі 45,6 мільярдів вон.

Головний герой Гі Хун відмовиться від своїх планів поїхати до США, щоб возз'єднатися з донькою. Натомість він хоче помститися таємничій групі, що стоїть за цими іграми.

Кадри з серіалу "Гра в кальмара". Фото: instagram.com/squidgamenetflix/

За сюжетом "Гри в кальмара" група людей, які "тонуть" у боргах наважуються на відчайдушний крок — участь у смертельній грі з шансом розбагатіти і забути про свої проблеми. Серіал вийшов три роки тому і одразу став популярним. Лише за перший місяць його переглянуло більше 111 мільйонів глядачів.

Нагадаємо, про Спайдермена знімуть новий серіал. Також вже розпочались зйомки другого сезону моторошного проєкту Wednesday.