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Netflix анонсировал масштабный проект о видеоигре Minecraft

30 мая 2024 21:58
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Стас Кожушко
Редактор
Компания Netflix начала работу над мультсериалом о видеоигре Minecraft
Персонаж игры Minecraft. Фото: Instagram/sloppy.roach/
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стриминговая компания Netflix начала работу над мультсериалом о популярной игре Minecraft. Она разработана шведской компанией Mojang Studios и вышла в 2011 году.

Об этом сообщается на сайте Minecraft.

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В релизе сообщается, что компания Mojang Studios завершила празднование 15-летия с момента основания. И именно таким образом они решили устроить сюрприз преданным поклонникам. А именно — выпустить трейлер будущего мультсериала от Netflix.

"Сериал расскажет оригинальную историю с новыми персонажами и отразит мир Minecraft в новом свете. Сейчас его разрабатывает талантливая студия WildBrain (создатели Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising и Carmen Sandiego). Дебют состоится эксклюзивно на Netflix", — говорится в релизе.

Дата релиза и подробности сюжета мультсериала пока неизвестны. Отметим, что игру разработал шведский программист Маркус Перссон, известный также как Notch. Игра разрабатывается основанной им компанией Mojang, принадлежащей Microsoft Studios. Minecraft принадлежит к играм с самой широкой аудиторией и признана самой продаваемой видеоигрой в истории.

Напомним, ранее мы писали, что известный геймдизайнер Хидео Кодзима эмоционально прокомментировал фильм "20 дней в Мариуполе". Также мы рассказывали, что американец требовал 2 млн долларов от создателей игры GTA.

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