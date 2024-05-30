Компания Netflix начала работу над мультсериалом о видеоигре Minecraft

Персонаж игры Minecraft. Фото: Instagram/sloppy.roach/

Стриминговая компания Netflix начала работу над мультсериалом о популярной игре Minecraft. Она разработана шведской компанией Mojang Studios и вышла в 2011 году.

Об этом сообщается на сайте Minecraft.

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В релизе сообщается, что компания Mojang Studios завершила празднование 15-летия с момента основания. И именно таким образом они решили устроить сюрприз преданным поклонникам. А именно — выпустить трейлер будущего мультсериала от Netflix.

"Сериал расскажет оригинальную историю с новыми персонажами и отразит мир Minecraft в новом свете. Сейчас его разрабатывает талантливая студия WildBrain (создатели Sonic Prime, Ninjago: Dragons Rising и Carmen Sandiego). Дебют состоится эксклюзивно на Netflix", — говорится в релизе.

Дата релиза и подробности сюжета мультсериала пока неизвестны. Отметим, что игру разработал шведский программист Маркус Перссон, известный также как Notch. Игра разрабатывается основанной им компанией Mojang, принадлежащей Microsoft Studios. Minecraft принадлежит к играм с самой широкой аудиторией и признана самой продаваемой видеоигрой в истории.

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