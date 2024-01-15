Netflix обнародовал тизер сериала, сюжет которого похож на "Джентельмены" Гая Ричи

Британский режиссер Гай Ричи. Фото: Deadline

Стриминговая платформа Netflix готовится к релизу предстоящего сериала "Джентльмены", первые два эпизода которого снял британский режиссер Гай Ричи. Пользователи соцсетей размышляют, будет ли шоу продолжением или приквелом к популярному одноименному фильму, который также снимал бывший муж певицы Мадонны.

Видео появилось на YouTube-канале Netflix.

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По словам создателей, сюжет шоу не связан с сюжетной линией оригинальной ленты. Но его события происходят в том же мире. Кроме того, что 55-летний Гай Ричи снял первые эпизоды, он выступил автором идеи, соавтором сценария и исполнительным продюсером.

Главного героя сериала играет звезда второго сезона "Белого лотоса", Тео Джеймс. Ферма его персонажа интересует наркобарона Бобби Гласса, в которого воплотился Рэй Уинстон. Его дочь сыграет Кайя Скоделарио. Ее героиня руководит группировкой, а также поддерживает связи с другими криминальными боссами.

Главный герой вынужден защищать свою территорию и постепенно погружается в мир бандитского подполья.

"Джентльмены" — уже третий фильм Гая Ричи, получивший сериальное продолжение. Но впервые режиссер участвует в подобном проекте. До этого шоу снимали его коллеги. Пока что в Netflix не назвали точной даты релиза, но пообещали выпустить проект уже в марте этого года.

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