Netflix назвал дату выхода нового сезона "Игры в кальмара"

Кадр со второго сезона сериала "Игра в кальмаре". Фото: instagram.com/netflix/

Стриминговый сервис Netflix объявил дату премьеры второго сезона сериала "Игра в кальмара". Создатели фильма также признались, какой сезон станет заключительным.

Об этом сообщает Variety.

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Второй сезон сериала "Игра в кальмара"

Второй сезон "Игры в кальмары" выйдет в День подарков, 26 декабря. Netflix также официально объявил, что третий сезон выйдет в 2025 и станет заключительным.

Действие второго сезона рассказывает историю игрока 456, который будет искать лиц, стоящих за игрой. В конце концов, он найдет парня, который заманил его в игру и начнет борьбу.

К главной роли вернется Ли Чжун Чжэ (Сон Ги Хун, он же Игрок 456), недавно сыгравший в сериале "Секретарь" по мотивам "Звездных войн". В новом сезоне зрители также увидят Ви Ха Чжун, сыгравшего полицейского Хван Джун Хо, Ли Бенг Хун в роли надзирателя за игрой и Гон Ю — харизматичного вербовщика. Режиссером сериала станет создатель и режиссер Хван Дон Хьюк.

Напомним, ранее мы писали, что "Довга доба" режиссера Алана Бадоева покажут во время Летних Олимпийских игр в Париже. А также мы рассказывали, что ждет зрителей в фильме "Гладиатор 2".