Принц Гарри и Меган Маркл готовят новые шоу.

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл готовят два новых проекта для Netflix — кулинарное шоу и сериал о профессиональном поло. Съемки только начались, поэтому пока названия и даты релизов не известны.

Об этом сообщает Deadline.

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Герцоги Сассекские готовят новые шоу

Компания Archewell Productions, принадлежащая принцу Гарри и Меган Маркл, сообщила, что два новых сериала находятся на "ранних стадиях" производства на Netflix.

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Проект Меган будет рассказывать интересное о приготовлении пищи, садоводстве, развлечениях и дружбе. Продюсером шоу станет Лия Харитон, известная за шоу "Селена (Гомес) + Шеф".

Второй сериал покажет мир профессионального поло. Принц Гарри известен как заядлый игрок в эту игру, и его часто фотографируют во время международных соревнований. Герцог Сассекский откроет занавес этого спорта и расскажет, что нужно для того, чтобы стать настоящим профессионалом в нем.

Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Пока дата релизов и названия шоу неизвестны.

Шоу снимают в рамках соглашения, заключенного между продюсерским подразделением компании пары Archewell и Netflix еще в 2020 году, стоимость которого составила $100 млн.

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