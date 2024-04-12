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Netflix покажет два новых шоу Принца Гарри и Меган Маркл

12 апреля 2024 16:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принц Гарри и Меган Маркл готовят новые шоу.
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Принц Гарри и Меган Маркл готовят два новых проекта для Netflix — кулинарное шоу и сериал о профессиональном поло. Съемки только начались, поэтому пока названия и даты релизов не известны.

Об этом сообщает Deadline.

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Герцоги Сассекские готовят новые шоу

Компания Archewell Productions, принадлежащая принцу Гарри и Меган Маркл, сообщила, что два новых сериала находятся на "ранних стадиях" производства на Netflix.

Меган Маркл и принц Гарри снимут новое шоу
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Проект Меган будет рассказывать интересное о приготовлении пищи, садоводстве, развлечениях и дружбе. Продюсером шоу станет Лия Харитон, известная за шоу "Селена (Гомес) + Шеф".

Второй сериал покажет мир профессионального поло. Принц Гарри известен как заядлый игрок в эту игру, и его часто фотографируют во время международных соревнований. Герцог Сассекский откроет занавес этого спорта и расскажет, что нужно для того, чтобы стать настоящим профессионалом в нем.

Принц Гарри и Меган Маркл снимутся в новом шоу
Герцоги Сассекские. Фото: Reuters

Пока дата релизов и названия шоу неизвестны.

Шоу снимают в рамках соглашения, заключенного между продюсерским подразделением компании пары Archewell и Netflix еще в 2020 году, стоимость которого составила $100 млн.

Напомним, в королевской семье Иордании скоро будет пополнение. А ранее стало известно, почему Кейт Миддлтон была вынуждена рассказать про диагноз.

принц Гарри
Меган Маркл
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Netflix
шоу
королевская семья

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