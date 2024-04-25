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Ночь была яркой — звезда сериала "Київ вдень і вночі" загремел в больницу

25 апреля 2024 11:18
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Артур Логай среди ночи оказался в больнице.
Украинский актер Артур Логай. Фото: instagram.com/logai.arthur/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский актер звезда сериала "Київ вдень і вночі" Артур Логай испугал поклонников сообщением о том, что он оказался в больнице. У артиста диагностировали сотрясение мозга.

Об этом он рассказал в Stories на своей странице Instagram.

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Артист посреди ночи оказался в больнице. Логай опубликовал фотографию в очереди на МРТ и поделился своей историей.

"Ночь у меня была яркой, как вспышка. Слава Богу, живой и целый. Ну, почти целый. Сейчас я в больнице. Это самая кринжевая ситуация, которая со мной когда-то происходила", — рассказал артист.

Артур Логай с сотрясением мозга
Украинский актер Артур Логай в больнице. Фото: instagram.com/logai.arthur/

После обследования врачи обнаружили у актера обнаружили сотрясение мозга. Логай не рассказал деталей лечения, однако поделился историей о том, как очутился на больничной койке.

Актер врезался в огромный бетонный столб и из-за сильного удара со временем потерял сознание. Он не уточняет, почему именно это произошло.

"Можно признаться, что впервые в жизнь меня вырубили. Но я привык искать во всем плюсы, так радует, что за все это время вырубить меня смог только бетонный столб, и то не сразу", — поделился Логай.

Артур Логай врезался в столб
Украинский актер Артур Логай рассказал о том, как попал в больницу. Фото: instagram.com/logai.arthur/

К счастью, актеру не понадобилась госпитализация и назначив лечение, его отпустили домой.

Напомним, актриса Екатерина Тишкевич страдает из-за сильной головной боли и жалуется на плохое самочувствие. А певец Александр Положинский оказался под капельницей.

больницы
Артур Логай
актеры
украинские звезды
инцидент
травма
"Киев днем и ночью"
МРТ

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