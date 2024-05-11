Joost Klein из Нидерландов дисквалифицировали по Евровидению 2024 — подробности

Евровидение 2024

Шведская полиция расследовала жалобу участницы съемочной группы Евровидения-2024 после инцидента с представителем Нидерландов Joost Klein. Организаторы конкурса приняли решение дисквалифицировать участника, пока идет судебный процесс.

Об этом говорится в заявлении EBU.

Читайте также:

Представителя Нидерландов Joost Klein дисквалифицировали

Представителя Нидерландов Йоста Кляйна допросила полиция и передала дело на рассмотрение в прокуратуру. Жалобу подала сотрудница телевидения, которая утверждает, что Кляйн ей угрожал.

Инцидент случился якобы в четверг, а заявление потерпевшая подала вчера.

Европейский общественный вещатель (EBU) расследовал дело и принял решение дисквалифицировать голландца в преддверии гранд-финала.

"Нидерландский исполнитель Йост Кляйн не будет участвовать в финале песенного конкурса Евровидения этого года. Шведская полиция расследовала жалобу женщины-участницы съемочной группы после инцидента после его выступления в полуфинале вечером в четверг. Пока продолжается судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать. конкурсе", — говорится в сообщении.

Свое строгое решение Европейский общественный вещатель обосновал тем, что действия представителя Нидерландов Joost Klein нарушают правила международного песенного конкурса.

"Мы придерживаемся политики нулевой терпимости к ненадлежащему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и защищенную рабочую среду для всего персонала Конкурса. В свете этого, поведение Йоста Кляйна в отношении члена команды считается нарушением правил конкурса", — подчеркнули организаторы.

Таким образом, в финале 68-го песенного конкурса "Евровидение" выступят 25 стран-участниц.

Напомним, мы рассказывали, под каким номером выступит Украина на финале Евровидения-2024. Также делились, где смотреть гранд-финал и как отдать голос за своего фаворита.