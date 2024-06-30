Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Nike та Hyperice створили кросівки, які роблять масаж ніг arrow

Nike та Hyperice створили кросівки, які роблять масаж ніг

30 червня 2024 09:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Nike розробили нову модель кросівок — взуття робить масаж стоп
Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Компанії Nike та Hyperice об'єднали зусилля та створили пару взуття, яка суттєво пришвидшить відновлення професійних спортсменів. Завдяки спеціальним елементами, кросівки здатні розминати ваші ноги. 

Про це йдеться на офіційному сайті Hyperice.

Читайте також:

Nike побалує покупців зручними кросівками

Nike x Hyperice Boot — це взуття з високим верхом, що забезпечує тепло та динамічний повітряно-компресійний масаж стоп і щиколоток.

Нова модель оснащена повітряною камерою Normatec та зігріваючими елементами, які рівномірно розподіляють тепло та сприяють швидкому відновленню після фізичних навантажень. Покупець зможе обрати один з трьох рівнів інтенсивності масажу. Взуття має акумулятори, які вбудовані в устілку.

Нова модель кросівок Nike
Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com
Кросівки Nike роблять масаж
Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com
Нова модель кросівок Nike із вбудованими акумуляторами
Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com

Кросівки можуть з'явитися в роздрібних магазинах уже до кінця 2024 року. Понад 100 спортсменів Nike протестують нову модель на Олімпійських іграх у Парижі, які стартують у липні.

Нагадаємо, модний будинок Balenciaga шокував новою колекцією. А також акторка Сара Джесіка Паркер презентувала нові образи Керрі Бредшоу, від яких перехоплює подих.

спорт
спортсмен
стиль
Nike
мода-2024
масаж

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони