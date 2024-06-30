Nike розробили нову модель кросівок — взуття робить масаж стоп

Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com

Компанії Nike та Hyperice об'єднали зусилля та створили пару взуття, яка суттєво пришвидшить відновлення професійних спортсменів. Завдяки спеціальним елементами, кросівки здатні розминати ваші ноги.

Про це йдеться на офіційному сайті Hyperice.

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Nike x Hyperice Boot — це взуття з високим верхом, що забезпечує тепло та динамічний повітряно-компресійний масаж стоп і щиколоток.

Нова модель оснащена повітряною камерою Normatec та зігріваючими елементами, які рівномірно розподіляють тепло та сприяють швидкому відновленню після фізичних навантажень. Покупець зможе обрати один з трьох рівнів інтенсивності масажу. Взуття має акумулятори, які вбудовані в устілку.

Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com

Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com

Кросівки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com

Кросівки можуть з'явитися в роздрібних магазинах уже до кінця 2024 року. Понад 100 спортсменів Nike протестують нову модель на Олімпійських іграх у Парижі, які стартують у липні.

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