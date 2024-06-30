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Nike и Hyperice создали кроссовки, которые делают массаж ног

30 июня 2024 09:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Nike разработали новую модель кроссовок – обувь делает массаж стоп
Кроссовки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Компания Nike и Hyperice объединили усилия и создали пару обуви, которая существенно ускорит восстановление профессиональных спортсменов. Благодаря специальным элементам, кроссовки способны разминать ваши ноги.

Об этом говорится на официальном сайте Hyperice.

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Nike x Hyperice Boot – это обувь с высоким верхом, которая обеспечивает тепло и динамичный воздушно-компрессионный массаж стоп и лодыжек.

Новая модель оснащена воздушной камерой Normatec и согревающими элементами, которые равномерно распределяют тепло и способствуют быстрому восстановлению после физических нагрузок. Покупатель сможет выбрать один из трех уровней интенсивности массажа. Обувь имеет аккумуляторы, встроенные в стельку.

Новая модель кроссовок Nike
Кроссовки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com
Кроссовки Nike делают массаж.
Кроссовки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com
Новая модель кроссовок Nike со встроенными аккумуляторами
Кроссовки Nike x Hyperice Boot. Фото: hyperice.com

Кроссовки могут появиться в розничных магазинах уже к концу 2024 года. Более 100 спортсменов Nike протестуют новую модель на Олимпийских играх в Париже, которые стартуют в июле.

Напомним, модное здание Balenciaga шокировало новой коллекцией. А также актриса Сара Джессика Паркер представила новые образы Керри Брэдшоу, от которых перехватывает дыхание.

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