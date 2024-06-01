Нікі Мінаж скасувала виступ в Амстердамі після скандалу з наркотиками — фанати розчаровані

Нікі Мінаж скасувала виступ в Амстердамі після скандалу з наркотиками в аеропорту
Американська співачка Нікі Мінаж зараз гастролює містами Європи в рамках свого туру Pink Friday 2. Після шоу в Парижі, яке пройшло 1 червня, в артистки був запланований концерт в столиці Нідерландів. Втім, до Амстердама, де напередодні її затримала поліція, повертатися Мінаж не планує.
Про це повідомляє видання Page Six.
Нікі Мінаж скасувала шоу в Амстердамі
Минулого тижня 41-річну артистку затримали в аеропорту в Амстердамі, де в неї була пересадка до Великої Британії. Причина — в особистих речах Нікі були виявлені легкі наркотики, тому її звинуватили за їхнє перевезення. У підсумку Мінаж запізнилась до Манчестеру, але відіграла інші шоу у Сполученому Королівстві.
Згодом американка повернулась до континентальної Європи та успішно виступила в столиці Франції, Парижі. А ось до Нідерландів вирішила не їхати.
"Через події минулого тижня шоу Нікі Мінаж у неділю, 2 червня, у Ziggo Dome, Амстердам, не відбуватиметься. Квитки будуть повернені в точці продажу", — йдеться в повідомленні на сайті промоутера концерту.
Щодо Мінаж, то вона ігнорує місто Амстердам і жодного слова не написала про скасування концерту лише за добу до шоу. Очікувано, це обурило деяких її фанатів, які заздалегідь планували відвідати тур Pink Friday 2.
- Просто опублікуйте особисту заяву, хоча б визнайте нас. Можливо, це тому, що я сімнадцятирічна фанатка, але я звикла, що знаменитості цінують нас. Навіщо ігнорувати нідерландських шанувальників, що ми особисто поганого зробили?
- Стільки років був фанатом, а тут таке. Я розчарований.
- Я купила квитки в передпродажі і вже була готова відриватися, а тепер нам навіть не можуть назвати дату та особисто записати відео.
Інший фанат зазначив, що він з друзями прилетіли з Індії до Європи, щоб побачити виступ реп-суперзірки. "Ми засмучені, що все сталося не так, як ми собі уявляли. Ми були дуже схвильовані і чекали цього з нетерпінням. Тепер ми просто розгублені", — написав він.
Редакція видання Page Six звернулася до представника Мінаж за коментарем, але не отримала відповіді. Відзначимо, що реперка була заарештована місцевою владою за підозрою в експорті легких наркотиків (марихуана) і звільнена через кілька годин з умовою сплати штрафу на нерозголошену суму.
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