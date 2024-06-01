Нікі Мінаж скасувала виступ в Амстердамі після скандалу з наркотиками — фанати розчаровані

Американська співачка Нікі Мінаж. Фото: Instagram/nickiminaj

Американська співачка Нікі Мінаж зараз гастролює містами Європи в рамках свого туру Pink Friday 2. Після шоу в Парижі, яке пройшло 1 червня, в артистки був запланований концерт в столиці Нідерландів. Втім, до Амстердама, де напередодні її затримала поліція, повертатися Мінаж не планує.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Минулого тижня 41-річну артистку затримали в аеропорту в Амстердамі, де в неї була пересадка до Великої Британії. Причина — в особистих речах Нікі були виявлені легкі наркотики, тому її звинуватили за їхнє перевезення. У підсумку Мінаж запізнилась до Манчестеру, але відіграла інші шоу у Сполученому Королівстві.

Згодом американка повернулась до континентальної Європи та успішно виступила в столиці Франції, Парижі. А ось до Нідерландів вирішила не їхати.

"Через події минулого тижня шоу Нікі Мінаж у неділю, 2 червня, у Ziggo Dome, Амстердам, не відбуватиметься. Квитки будуть повернені в точці продажу", — йдеться в повідомленні на сайті промоутера концерту.

Нікі Мінаж на концертах в Європі. Фото: Instagram/nickiminaj

Щодо Мінаж, то вона ігнорує місто Амстердам і жодного слова не написала про скасування концерту лише за добу до шоу. Очікувано, це обурило деяких її фанатів, які заздалегідь планували відвідати тур Pink Friday 2.

Просто опублікуйте особисту заяву, хоча б визнайте нас. Можливо, це тому, що я сімнадцятирічна фанатка, але я звикла, що знаменитості цінують нас. Навіщо ігнорувати нідерландських шанувальників, що ми особисто поганого зробили?

Стільки років був фанатом, а тут таке. Я розчарований.

Я купила квитки в передпродажі і вже була готова відриватися, а тепер нам навіть не можуть назвати дату та особисто записати відео.

Інший фанат зазначив, що він з друзями прилетіли з Індії до Європи, щоб побачити виступ реп-суперзірки. "Ми засмучені, що все сталося не так, як ми собі уявляли. Ми були дуже схвильовані і чекали цього з нетерпінням. Тепер ми просто розгублені", — написав він.

Редакція видання Page Six звернулася до представника Мінаж за коментарем, але не отримала відповіді. Відзначимо, що реперка була заарештована місцевою владою за підозрою в експорті легких наркотиків (марихуана) і звільнена через кілька годин з умовою сплати штрафу на нерозголошену суму.

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