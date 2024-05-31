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Українка хоче відсудити в організаторів Каннського кінофестивалю 100 тисяч євро

31 травня 2024 23:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Українка, яка перемогла на Міс Європа, планує подати в суд на Каннський кінофестиваль
Модель, телеведуча Сава Понтійська. Фото: Instagram/pontyjska01
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Українська модель, переможниця конкурсу краси "Міс Європа 2023" Сава Понтійська стала зіркою в TikTok. Інцидент з її участю на Каннському кінофестивалі, який завершився напередодні у Франції, набрав понад 16 млн переглядів. Втім, модель вирішила відсудити грошову компенсацію від організаторів.

Про це повідомляє BBC.

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За словами Понтійської, яка шість років тому переїхала до Польщі, її жорстоко тримала охоронниця, коли вона намагалася увійти в кінотеатр із квитком на прем'єру "Марчелло Міо". Відео інциденту стало хітом в мережі.

@pontyjska

Sava Pontyjska, Cannes Marcelo Mio premiere

♬ Нафтаґаз - Monrote

Сава показала документи, в яких вона звинувачує організаторів фестивалю у "фізичному нападі та психологічній шкоді". За словами українки, яка будує успішну кар’єру в Європі, її репутація також постраждала. Тому Понтійська вимагає компенсацію у розмірі 100 тисяч євро. Інцидент стався 21 травня в Каннах.

"Я завжди мріяла потрапити на Каннський кінофестиваль, але потім була шокована грубістю та необґрунтованим застосуванням фізичної сили, з якими я зіткнулася на червоній доріжці з іншими світовими зірками. Ми готуємося подати заяву разом", — заявила Понтійська.

Організатори Каннського кінофестивалю не відповіли на запит BBC прокоментувати ситуацію. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини на Каннському кінофестивалі. Також ми розповідали, що володарка титулу "Міс Всесвіт Україна" у розкішній сукні без білизни підкорила червону доріжку Канн.

суд
Канни
скандал
українські зірки
модель

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