Українка, яка перемогла на Міс Європа, планує подати в суд на Каннський кінофестиваль

Модель, телеведуча Сава Понтійська. Фото: Instagram/pontyjska01

Українська модель, переможниця конкурсу краси "Міс Європа 2023" Сава Понтійська стала зіркою в TikTok. Інцидент з її участю на Каннському кінофестивалі, який завершився напередодні у Франції, набрав понад 16 млн переглядів. Втім, модель вирішила відсудити грошову компенсацію від організаторів.

Про це повідомляє BBC.

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За словами Понтійської, яка шість років тому переїхала до Польщі, її жорстоко тримала охоронниця, коли вона намагалася увійти в кінотеатр із квитком на прем'єру "Марчелло Міо". Відео інциденту стало хітом в мережі.

Сава показала документи, в яких вона звинувачує організаторів фестивалю у "фізичному нападі та психологічній шкоді". За словами українки, яка будує успішну кар’єру в Європі, її репутація також постраждала. Тому Понтійська вимагає компенсацію у розмірі 100 тисяч євро. Інцидент стався 21 травня в Каннах.

"Я завжди мріяла потрапити на Каннський кінофестиваль, але потім була шокована грубістю та необґрунтованим застосуванням фізичної сили, з якими я зіткнулася на червоній доріжці з іншими світовими зірками. Ми готуємося подати заяву разом", — заявила Понтійська.

Організатори Каннського кінофестивалю не відповіли на запит BBC прокоментувати ситуацію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що акторка Кейт Бланшетт зробила політичний жест на підтримку Палестини на Каннському кінофестивалі. Також ми розповідали, що володарка титулу "Міс Всесвіт Україна" у розкішній сукні без білизни підкорила червону доріжку Канн.