Ники Минаж отменила выступление в Амстердаме после скандала с наркотиками — фанаты разочарованы

Американская певица Ники Минаж. Фото: Instagram/nickiminaj

Американская певица Ники Минаж сейчас гастролирует по городам Европы в рамках своего тура Pink Friday 2. После прошедшего 1 июня шоу в Париже у артистки был запланирован концерт в столице Нидерландов. Впрочем, в Амстердам, где накануне задержала ее полиция, возвращаться Минаж не планирует.

Об этом сообщает издание Page Six.

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На прошлой неделе 41-летнюю артистку задержали в аэропорту в Амстердаме, где у нее была пересадка в Великобританию. Причина — в личных вещах Ники были обнаружены легкие наркотики, поэтому ее обвинили в их перевозке. В итоге Минаж опоздала в Манчестер, но отыграла другие шоу в Соединенном Королевстве.

Впоследствии американка вернулась в континентальную Европу и успешно выступила в столице Франции, Париже. А вот в Нидерланды решила не ехать.

"Из-за прошедшей недели шоу Ники Минаж в воскресенье, 2 июня, в Ziggo Dome, Амстердам, не будет проходить. Билеты будут возвращены в точке продаж", — говорится в сообщении на сайте промоутера концерта.

Ники Минаж на концертах в Европе. Фото: Instagram/nickiminaj

Что касается Минаж, то она игнорирует город Амстердам и ни слова не написала об отмене концерта лишь за сутки до шоу. Ожидаемо, это возмутило некоторых ее фанатов, заранее планировавших посетить тур Pink Friday 2.

Просто опубликуйте личное заявление хотя бы признайте нас. Возможно, это потому, что я семнадцатилетняя фанатка. Но привыкла, что знаменитости ценят нас. Зачем игнорировать нидерландских поклонников, что мы лично плохого сделали?

Столько лет был поклонником, а тут такое. Я разочарован.

Я купила билеты в предпродаже и уже готова была отрываться, а теперь нам даже не могут назвать дату и лично записать видео.

Другой фанат отметил, что он с друзьями прилетели из Индии в Европу, чтобы увидеть выступление рэп-суперзвезды. "Мы расстроены, что все произошло не так, как мы себе представляли. Мы были очень взволнованы и ждали этого с нетерпением. Теперь мы просто растеряны", — написал он.

Редакция издания Page Six обратилась к представителю Минаж за комментарием, но не получила ответа. Отметим, что рэпер была арестована местными властями по подозрению в экспорте легких наркотиков (марихуана) и освобождена через несколько часов с условием выплаты штрафа на неразглашенную сумму.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинка, победившая на конкурсе красоты "Мисс Европа 2023", хочет отсудить у организаторов Каннского кинофестиваля 100 тысяч евро. Также мы рассказывали, что на американскую певицу Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник.