Ники Минаж отменила выступление в Амстердаме после скандала с наркотиками — фанаты разочарованы

Ники Минаж отменила выступление в Амстердаме после скандала с наркотиками в аэропорту
Американская певица Ники Минаж сейчас гастролирует по городам Европы в рамках своего тура Pink Friday 2. После прошедшего 1 июня шоу в Париже у артистки был запланирован концерт в столице Нидерландов. Впрочем, в Амстердам, где накануне задержала ее полиция, возвращаться Минаж не планирует.
Об этом сообщает издание Page Six.
Ники Минаж отменила шоу в Амстердаме
На прошлой неделе 41-летнюю артистку задержали в аэропорту в Амстердаме, где у нее была пересадка в Великобританию. Причина — в личных вещах Ники были обнаружены легкие наркотики, поэтому ее обвинили в их перевозке. В итоге Минаж опоздала в Манчестер, но отыграла другие шоу в Соединенном Королевстве.
Впоследствии американка вернулась в континентальную Европу и успешно выступила в столице Франции, Париже. А вот в Нидерланды решила не ехать.
"Из-за прошедшей недели шоу Ники Минаж в воскресенье, 2 июня, в Ziggo Dome, Амстердам, не будет проходить. Билеты будут возвращены в точке продаж", — говорится в сообщении на сайте промоутера концерта.
Что касается Минаж, то она игнорирует город Амстердам и ни слова не написала об отмене концерта лишь за сутки до шоу. Ожидаемо, это возмутило некоторых ее фанатов, заранее планировавших посетить тур Pink Friday 2.
- Просто опубликуйте личное заявление хотя бы признайте нас. Возможно, это потому, что я семнадцатилетняя фанатка. Но привыкла, что знаменитости ценят нас. Зачем игнорировать нидерландских поклонников, что мы лично плохого сделали?
- Столько лет был поклонником, а тут такое. Я разочарован.
- Я купила билеты в предпродаже и уже готова была отрываться, а теперь нам даже не могут назвать дату и лично записать видео.
Другой фанат отметил, что он с друзьями прилетели из Индии в Европу, чтобы увидеть выступление рэп-суперзвезды. "Мы расстроены, что все произошло не так, как мы себе представляли. Мы были очень взволнованы и ждали этого с нетерпением. Теперь мы просто растеряны", — написал он.
Редакция издания Page Six обратилась к представителю Минаж за комментарием, но не получила ответа. Отметим, что рэпер была арестована местными властями по подозрению в экспорте легких наркотиков (марихуана) и освобождена через несколько часов с условием выплаты штрафа на неразглашенную сумму.
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