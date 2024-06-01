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Ники Минаж отменила выступление в Амстердаме после скандала с наркотиками в аэропорту

1 июня 2024 23:14
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Стас Кожушко
Редактор
Ники Минаж отменила выступление в Амстердаме после скандала с наркотиками — фанаты разочарованы
Американская певица Ники Минаж. Фото: Instagram/nickiminaj
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Ники Минаж сейчас гастролирует по городам Европы в рамках своего тура Pink Friday 2. После прошедшего 1 июня шоу в Париже у артистки был запланирован концерт в столице Нидерландов. Впрочем, в Амстердам, где накануне задержала ее полиция, возвращаться Минаж не планирует.

Об этом сообщает издание Page Six.

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Ники Минаж отменила шоу в Амстердаме

На прошлой неделе 41-летнюю артистку задержали в аэропорту в Амстердаме, где у нее была пересадка в Великобританию. Причина — в личных вещах Ники были обнаружены легкие наркотики, поэтому ее обвинили в их перевозке. В итоге Минаж опоздала в Манчестер, но отыграла другие шоу в Соединенном Королевстве.

Впоследствии американка вернулась в континентальную Европу и успешно выступила в столице Франции, Париже. А вот в Нидерланды решила не ехать.

"Из-за прошедшей недели шоу Ники Минаж в воскресенье, 2 июня, в Ziggo Dome, Амстердам, не будет проходить. Билеты будут возвращены в точке продаж", — говорится в сообщении на сайте промоутера концерта.

Минаж концерты
Ники Минаж на концертах в Европе. Фото: Instagram/nickiminaj

Что касается Минаж, то она игнорирует город Амстердам и ни слова не написала об отмене концерта лишь за сутки до шоу. Ожидаемо, это возмутило некоторых ее фанатов, заранее планировавших посетить тур Pink Friday 2.

  • Просто опубликуйте личное заявление хотя бы признайте нас. Возможно, это потому, что я семнадцатилетняя фанатка. Но привыкла, что знаменитости ценят нас. Зачем игнорировать нидерландских поклонников, что мы лично плохого сделали?
  • Столько лет был поклонником, а тут такое. Я разочарован.
  • Я купила билеты в предпродаже и уже готова была отрываться, а теперь нам даже не могут назвать дату и лично записать видео.

Другой фанат отметил, что он с друзьями прилетели из Индии в Европу, чтобы увидеть выступление рэп-суперзвезды. "Мы расстроены, что все произошло не так, как мы себе представляли. Мы были очень взволнованы и ждали этого с нетерпением. Теперь мы просто растеряны", — написал он.

Редакция издания Page Six обратилась к представителю Минаж за комментарием, но не получила ответа. Отметим, что рэпер была арестована местными властями по подозрению в экспорте легких наркотиков (марихуана) и освобождена через несколько часов с условием выплаты штрафа на неразглашенную сумму.

Напомним, ранее мы писали, что известная украинка, победившая на конкурсе красоты "Мисс Европа 2023", хочет отсудить у организаторов Каннского кинофестиваля 100 тысяч евро. Также мы рассказывали, что на американскую певицу Мадонну подал иск в суд ее преданный поклонник.

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Нидерланды
Ники Минаж

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