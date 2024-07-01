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Ніколь Шерзінгер відсвяткувала день народження у крихітному бікіні

1 липня 2024 15:34
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ніколь Шерзінгер продемонструвала свої вигини у свій день народження — фото
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер похизувалася розкішним тілом, святкуючи свій 46-й день народження. Виконавиця продемонструвала свої вигини на тлі приголомшливих гір.

Фото та відео з відпочинку вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Вокалістка Pussycat Dolls поділилася з шанувальниками кадрами на тлі гірського пейзажу. У свій день співачка відпочивала у басейні. Для того, щоб позасмагати на сонечку, вона обрала чорний купальник із білою окантовкою. Доповнила образ виконавиця сонцезахисними окулярами із тонкою золотою оправою. Зірка виглядала дуже щасливою у свій день.

Ніколь Шерзінгер святкує день народження
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Ніколь Шерзінгер похизувалася розкішним тілом
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

"Дякую тобі, Боже, за ще один рік. Не просто рік — можливо, мій найсміливіший, найвідважніший і переломний рік. Дякую за Твою благодать, за те, що Ти продовжуєш рости і розвивати мене. Дякую за радість і сміх, за боротьбу і шрами. Дякую за боротьбу, яка живе в мені, щоб ніколи не здаватися, за покору і спокій, коли мені потрібно щось відпустити", — написала вона.

Нагадаємо, акторка Аня Тейлор-Джой знялась топлес для глянцю Vogue Australia. А раніше модель Ешлі Грем приголомшила зйомкою у корсеті для стильного глянцю.

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