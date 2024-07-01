Николь Шерзингер продемонстрировала свои изгибы в свой день рождения.

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Известная американская певица Николь Шерзингер похвасталась роскошным телом празднуя свой 46-й день рождения. Исполнительница продемонстрировала свои изгибы на фоне потрясающих гор.

Фото и видео с отдыха она опубликовала на своей странице Instagram.

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Вокалистка Pussycat Dolls поделилась с поклонниками кадрами на фоне горного пейзажа. В свой день певица отдыхала в бассейне. Для того чтобы позагорать на солнышке, она выбрала черный купальник с белой окантовкой. Дополнила образ исполнительница солнцезащитными очками с тонкой золотой оправой. Звезда смотрелась очень счастливой в свой день.

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

"Благодарю тебя, Боже, за еще один год. Не просто год — возможно, мой самый смелый, самый отважный и переломный год. Спасибо за Твою благодать, за то, что Ты продолжаешь расти и развивать меня. Спасибо за радость и смех, за борьбу и шрамы. Спасибо за борьбу, которая живет во мне, чтобы никогда не сдаваться, за повиновение и покой, когда мне нужно что-то отпустить", — написала она.

Напомним, актриса Аня Тейлор-Джой снялась топлесс для глянца Vogue Australia. А раньше модель Эшли Грэм ошеломила съемкой в корсете для стильного глянца.