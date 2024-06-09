Ніколь Шерзінгер показала шикарну фігуру у білому купальнику — фото

Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер грайливо продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному бікіні. Зірка насолоджується спекотною погодою у Великій Британії.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка, стрибаючи перед камерою, показала свої ідеальні форми. Співачка позувала на свіжому повітрі на тлі прекрасного блакитного неба. Шерзінгер приміряла крихітне білосніжне бікіні, що підкреслило її засмагу.

Співачка продемонструвала свою природну красу і засмагала на сонечку без макіяжу. На кадрах виконавиця насолоджувалася спекотною погодою у Великій Британії.

"Коли морозиво смакує у спекотний день... і сонце нарешті вирішує з'явитися в Англії!" — підписала фото виконавиця.

Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Шанувальники у захваті від нових кадрів зірки. Користувачі соцмереж зробили їй багато компліментів.

"Щасливі дівчата — найкрасивіші дівчата".

"Ти маєш приголомшливий вигляд, як завжди".

"Ахахах, я все ще не можу повірити, яка ти смішна. Не знаю, як ти це робиш, але ти рулиш".

Нагадаємо, схудла співачка Крістіна Агілера вразила розкішними формами у відвертому корсеті. А також раніше у мережі почали обговорювати нові форми Кеті Перрі.