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Ніколь Шерзінгер вразила гнучкістю у крихітному бікіні — фото

9 червня 2024 13:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ніколь Шерзінгер показала шикарну фігуру у білому купальнику — фото
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ніколь Шерзінгер грайливо продемонструвала свою неймовірну фігуру в крихітному бікіні. Зірка насолоджується спекотною погодою у Великій Британії.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Ніколь Шерзінгер насолоджується літньою погодою

Зірка, стрибаючи перед камерою, показала свої ідеальні форми. Співачка позувала на свіжому повітрі на тлі прекрасного блакитного неба. Шерзінгер приміряла крихітне білосніжне бікіні, що підкреслило її засмагу.

Співачка продемонструвала свою природну красу і засмагала на сонечку без макіяжу. На кадрах виконавиця насолоджувалася спекотною погодою у Великій Британії.

"Коли морозиво смакує у спекотний день... і сонце нарешті вирішує з'явитися в Англії!" — підписала фото виконавиця. 

Ніколь Шерзінгер радіє літу
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Ніколь Шерзінгер похизувалася талією
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Ніколь Шерзінгер вразила гнучкістю у крихітному бікіні — фото - фото 3
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Ніколь Шерзінгер засмагає у Британії
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Ніколь Шерзінгер показалася у бікіні
Американська співачка Ніколь Шерзінгер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Шанувальники у захваті від нових кадрів зірки. Користувачі соцмереж зробили їй багато компліментів.

"Щасливі дівчата — найкрасивіші дівчата".

"Ти маєш приголомшливий вигляд, як завжди".

"Ахахах, я все ще не можу повірити, яка ти смішна. Не знаю, як ти це робиш, але ти рулиш".

Нагадаємо, схудла співачка Крістіна Агілера вразила розкішними формами у відвертому корсеті. А також  раніше у мережі почали обговорювати нові форми Кеті Перрі.

шоу-бізнес
фігура
літо
закордонні зірки
Великобританія
купальник
фото

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