Николь Шерзингер показала шикарную фигуру в белом купальнике — фото

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Известная американская певица Николь Шерзингер игриво продемонстрировала свою невероятную фигуру в крошечном бикини. Звезда наслаждается жаркой погодой в Великобритании.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Звезда, прыгая перед камерой, показала свои идеальные формы. Певица позировала на открытом воздухе на фоне прекрасного голубого неба. Шерзингер примеряла крошечное белоснежное бикини, которое подчеркнуло ее загар.

Певица продемонстрировала свою природную красоту и загорала на солнышке без макияжа. На кадрах исполнительница наслаждалась жаркой погодой в Великобритании.

"Когда наслаждаешься мороженым в жаркий день... и солнце наконец решает появиться в Англии!" — подписала фото исполнительница.

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Поклонники в восторге от новых кадров звезды. Пользователи соцсетей сделали ей множество комплиментов.

"Счастливые девушки — самые красивые девушки".

"Ты выглядишь потрясающе, как обычно".

"Ахахах, я все еще не могу поверить, как ты смешна. Не знаю, как ты это делаешь, но ты рулишь".

Напомним, похудевшая певица Кристина Агилера поразила роскошными формами в откровенном корсете. А также ранее в сети начали обсуждать новые формы Кэти Перри.