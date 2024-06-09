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Николь Шерзингер поразила гибкостью в крошечном бикини — фото

9 июня 2024 13:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Николь Шерзингер показала шикарную фигуру в белом купальнике — фото
Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Николь Шерзингер игриво продемонстрировала свою невероятную фигуру в крошечном бикини. Звезда наслаждается жаркой погодой в Великобритании.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Николь Шерзингер наслаждается летней погодой

Звезда, прыгая перед камерой, показала свои идеальные формы. Певица позировала на открытом воздухе на фоне прекрасного голубого неба. Шерзингер примеряла крошечное белоснежное бикини, которое подчеркнуло ее загар.

Певица продемонстрировала свою природную красоту и загорала на солнышке без макияжа. На кадрах исполнительница наслаждалась жаркой погодой в Великобритании.

"Когда наслаждаешься мороженым в жаркий день... и солнце наконец решает появиться в Англии!" — подписала фото исполнительница. 

Николь Шерзингер радуется лету
Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Николь Шерзингер похвасталась талией
Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Николь Шерзингер поразила гибкостью в крошечном бикини - фото - фото 3
Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Николь Шерзингер загорает в Британии
Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/
Николь Шерзингер показалась в бикини
Американская певица Николь Шерзингер. Фото: instagram.com/nicolescherzinger/

Поклонники в восторге от новых кадров звезды. Пользователи соцсетей сделали ей множество комплиментов.

"Счастливые девушки — самые красивые девушки".

"Ты выглядишь потрясающе, как обычно".

"Ахахах, я все еще не могу поверить, как ты смешна. Не знаю, как ты это делаешь, но ты рулишь".

Напомним, похудевшая певица Кристина Агилера поразила роскошными формами в откровенном корсете. А также ранее в сети начали обсуждать новые формы Кэти Перри.

шоу-бизнес
фигура
лето
зарубежные звезды
Великобритания
купальник
фото

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