Николас Кейдж отметил 60-летие выходом на красную дорожку с молодой женой

Актер Николас Кейдж с супругой. Фото: Reuters

У Николаса Кейджа посетил церемонию "Золотой глобус" 2024 года, и одновременно отметиал 60-летие. Актер, чей официальный день рождения 7 января, сиял на красной дорожке со своей 28-летней женой Рико Шибатой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейдж надел изящный смокинг, который буквально сверкал на нем. Дополнил образ рубашкой, черными брюками и глянцевыми лоферами. Он нежно держал за руку жену Рико, нарядившуюся в меха. Кейдж рассказал на церемонии награждения журналистам USA Today, что надел свой смокинг, чтобы отметить начало своих "золотых лет".

Актер Николас Кейдж. Фото: Reuters

Актер Николас Кейдж с супругой. Фото: Reuters

"Понимаете, я смотрю на все это как на одну большую вечеринку по случаю дня рождения, поэтому я надел золотой пиджак, потому что я хотел отпраздновать начало своих золотых лет на "Золотом глобусе", — сказал актер.

Затем Николас оценил недавние забастовки в Голливуде, сказав, что "прекрасно", что все закончилось.

"Это нужно. Мы все хотим вернуться к работе. Я горжусь своими братьями и сестрами актерами. Они были сильными и стойкими, и я считаю, что мы были маяком для других отраслей, чтобы знать, что если объединиться, то можно добиться необходимых перемен", — комментирует актер.

Николас женился на Рико в 2021 году, а в 2022 году у них родилась дочь Август Франческа. Актер также имеет сына Вестона Кейджа Копполу от бывшей Кристины Фултон, и сына Кал-Эл Копполу, 18 лет, от его бывшей жены Элис Ким.

Кейдж надеется сократить работу и проводить больше времени с Август.

"Итак, приближаются 60-е. Я хотел бы читать книгу, проводить больше времени с дочерью, я подводить итоги того, что действительно важно. Возможно, не так много фильмов", — добавил он.

Напомним, Эмма Стоун в платье-ночной рубашке на голое сияла на красной дорожке.

тело ранее женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса".