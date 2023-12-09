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Никогда в жизни — Бритни Спирс отказывается видеть отца даже после того, как он потерял ногу

9 декабря 2023 16:56
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Никогда в жизни - Бритни Спирс отказывается видеть отца даже после того, как он потерял ногу
Певица Бритни Спирс с отцом. Фото: instagram.com/pagesix/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Бритни Спирс "никогда" не помирится со своим отцом Джейми, даже после его болезни и ампутации ноги. Знаменитость отказывается простить мужчину, который "причинил ей боль" способом, который "невозможно представить".

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя певица намекнула на возможное воссоединение после того, как поделилась серией фотографий в Instagram со своими сыновьями Шоном и Джейденом, и с ее 71-летним отцом. Мужчина контролировал ее 13 лет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но источник, близкий к певице, отрицает какие-либо разговоры о попытке улучшить их разрушенные отношения и подтвердил, что певица продолжает судиться со своим отцом.

"Нет никакого шанса, что Бритни помирится со своим папой. Он причинил ей неслыханную боль, и, независимо от того, что произойдет с его здоровьем, она никогда не простит этого человека, живого или мертвого. Единственная причина, почему Бритни добавила эту фотографию, это то, что она любит фотографию с сыном. Это не было связано ни с ее отцом, ни с его проблемами со здоровьем", — сказал источник.

 

Фотография, на которой изображен Джейми, была сделана в Лос-Анджелесе в 2008 году — в год, когда Бритни была вынуждена уйти под опеку — и показывает, как он гуляет с Бритни и одним из своих внуков.

Бритни подробно описала "жестокое обращение" со стороны своего отца-алкоголика в течение многих лет в своих недавних мемуарах "Женщина во мне", утверждая, что он следил за каждым ее шагом и воспринимал ее как не что иное, как "денежный поток" семьи. Она также утверждала, что отец угрожал ей судом, если она не согласится на еще одно пребывание в реабилитационном заведении в 2018 году, и сказал, что она будет выглядеть как "идиотка", если она откажется.

В своей книге Бритни подробно описала многочисленные случаи, когда она якобы подвергалась насилию со стороны ее отца.

Недавно стало известно, что отцу артистки ампутировали ногу.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Он перенес пять неудачных операций, чтобы сдержать инфекцию, и врачи решили, что единственным способом, спасти его — это ампутация", — говорит инсайдер.

Джейми взял полный контроль над жизнью Бритни в 2008 году, когда он стал ее опекуном после психического срыва в ее доме на Малхолланд Драйв в Беверли Хиллз.

Напомним, Пэрис Хилтон показала эпические селфи из Бритни Спирс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс финализует развод с Сэмом Асгари.

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