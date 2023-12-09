Никогда в жизни — Бритни Спирс отказывается видеть отца даже после того, как он потерял ногу

Певица Бритни Спирс с отцом. Фото: instagram.com/pagesix/

Певица Бритни Спирс "никогда" не помирится со своим отцом Джейми, даже после его болезни и ампутации ноги. Знаменитость отказывается простить мужчину, который "причинил ей боль" способом, который "невозможно представить".

Об этом пишет Daily Mail.

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42-летняя певица намекнула на возможное воссоединение после того, как поделилась серией фотографий в Instagram со своими сыновьями Шоном и Джейденом, и с ее 71-летним отцом. Мужчина контролировал ее 13 лет.

Но источник, близкий к певице, отрицает какие-либо разговоры о попытке улучшить их разрушенные отношения и подтвердил, что певица продолжает судиться со своим отцом.

"Нет никакого шанса, что Бритни помирится со своим папой. Он причинил ей неслыханную боль, и, независимо от того, что произойдет с его здоровьем, она никогда не простит этого человека, живого или мертвого. Единственная причина, почему Бритни добавила эту фотографию, это то, что она любит фотографию с сыном. Это не было связано ни с ее отцом, ни с его проблемами со здоровьем", — сказал источник.

Фотография, на которой изображен Джейми, была сделана в Лос-Анджелесе в 2008 году — в год, когда Бритни была вынуждена уйти под опеку — и показывает, как он гуляет с Бритни и одним из своих внуков.

Бритни подробно описала "жестокое обращение" со стороны своего отца-алкоголика в течение многих лет в своих недавних мемуарах "Женщина во мне", утверждая, что он следил за каждым ее шагом и воспринимал ее как не что иное, как "денежный поток" семьи. Она также утверждала, что отец угрожал ей судом, если она не согласится на еще одно пребывание в реабилитационном заведении в 2018 году, и сказал, что она будет выглядеть как "идиотка", если она откажется.

В своей книге Бритни подробно описала многочисленные случаи, когда она якобы подвергалась насилию со стороны ее отца.

Недавно стало известно, что отцу артистки ампутировали ногу.

"Он перенес пять неудачных операций, чтобы сдержать инфекцию, и врачи решили, что единственным способом, спасти его — это ампутация", — говорит инсайдер.

Джейми взял полный контроль над жизнью Бритни в 2008 году, когда он стал ее опекуном после психического срыва в ее доме на Малхолланд Драйв в Беверли Хиллз.

Напомним, Пэрис Хилтон показала эпические селфи из Бритни Спирс.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс финализует развод с Сэмом Асгари.