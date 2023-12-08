Нормальная родительская жизнь — Дорофеева рассказала, как проводит время с детьми Кацурина

Певица Надя Дорофеева и Миша Кацурин. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Певица Надя Дорофеева часто делится в социальной сети совместными фото с возлюбленным Мишей Кацуриным. У мужа артистки двое детей от предыдущего брака.

Как проводит время с сыном и дочерью своего мужа, Дорофеева рассказала в эфире "Нашего радио".

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Дорофеева говорит, что сын и дочь ее любимого проводят время с ними. Звезда признается, что очень любит ребятишек.

"Сейчас у нас, кстати, дети дома. Я их очень люблю, мы классно проводим время вместе. Нормальная родительская жизнь. Они прекрасны, они очень спокойны, воспитаны. Единственное, что может быть, например, кто-то есть не хочет. Мы вот вчера уговаривали детей есть. Потом уговаривали в душ пойти", — поделилась артистка.

Надя рассказала, как дети мужа ее называют. Артистка признается, что они объяснили детям, что она еще один любящий их человек.

"Ваня не мог сказать "Надя", он говорил "Дядя" очень долго. Сейчас уже умеет говорить "Надя". И Саша тоже говорит "Надя". Мы, конечно, объясняем детям, что у них есть родной отец, есть родная мама. А я — еще один человек, который их любит", — поделилась артистка.

Летом Надя Дорофеева удивила новостью, что вышла замуж за ресторатора и музыканта Мишу Кацурина. Свадьба была камерной, а платье невеста выбрала во время модного показа.

Напомним, Дорофеева встретилась с военными в Донецкой области.

Ранее Надя Дорофеева анонсировала концерт, на котором проведет аукцион для помощи Азову.