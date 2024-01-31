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Новая избранница Касселя устроила фотосессию топлесс в компании кота

31 января 2024 11:36
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Новая избранница Касселя устроила фотосессию топлесс в компании кота
Модель Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актер Венсан Кассель обрел счастье с новой девушкой Нарой Баптистой. Модель недавно порадовала фолловеров порцией откровенных фото.

Снимки Баптиста опубликовала в своих социальных сетях.

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Нара Баптиста на фото позирует топлесс с котом. Судя по посту, фотосессия состоялась во время путешествия девушки в Париж. 57-летний французский актер больше не скрывает свой роман с подружкой, которая на 30 лет младшей него. Венсан наиболее известен своими ролями в фильмах "Двенадцать друзей Оушена" и "Черный лебедь". Актер завел новый роман спустя шесть месяцев после того, как развелся с супругой Тиной Кунаки.

 

Модель Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/
Модель Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

 

Модель Нара Баптиста. Фото: instagram.com/narahbaptista/

Венсан и Тина, у которых в апреле 2019 года родилась дочь Амазони, развелись после того, как он удалил все ее фото из своих социальных сетей. Источник также сообщил, что у Тины разбито сердце.

Венсан женился на Тине в 2018 году, через два года после того, как они познакомились.

Венсан был женат на актрисе Монике Белуччи с 1999 года, после встречи на съемках фильма "Квартира" 1996 года. Супруги воспитывают двух дочерей — Деву и 12-летнюю Леони. Актеры развелись в 2013 году после 14 лет брака. В 2016 году Венсан начал официально отношения с Тиной, которой на тот момент было 19 лет.

Напомним, Дженнифер Лопес в тесном топе представила зажигательный хит.

Ранее Дорофеева в платье без белья снялась в фотосессии в стиле леди.

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