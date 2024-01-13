Новая любовь — Дуа Липа начала встречаться с Каллум Тернером

Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/

Популярная певица Дуа Липа, еще недавно бросившая своего парня ради музыки, похоже снова влюбилась. Вероятно, она начала встречаться со звездой фильма "Фантастические звери" Каллум Тернером.

Об этом пишет Page Six.

Читайте также:

Дуа Липа нашла нового бойфренда

Инсайдер сообщил, что у певицы начались новые отношения. Ее избранником стал певец и обольстительный актер Каллум Тернер.

Каллум Тернер. Фото: The Hollywood reporter

Он сейчас снимается в двух больших голливудских постановках. Пару заметили вместе на вечеринке после премьеры телесериала "Повелители воздуха", в котором снялся актер. Дуа Липа и Каллум Тернер мило танцевали.

"Это что-то новое, но они без ума друг от друга. Она была на премьере, чтобы поддержать его", — рассказал инсайдер.

Каллум Тернер. Фото: Glass Man

Ранее Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки.

Также фаны Дуа Липы подвергли критике ее новый образ.