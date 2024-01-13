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Новая любовь — Дуа Липа начала встречаться с Каллум Тернером

13 января 2024 13:13
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Новая любовь — Дуа Липа начала встречаться с Каллум Тернером
Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Популярная певица Дуа Липа, еще недавно бросившая своего парня ради музыки, похоже снова влюбилась. Вероятно, она начала встречаться со звездой фильма "Фантастические звери" Каллум Тернером. 

Об этом пишет Page Six.

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Инсайдер сообщил, что у певицы начались новые отношения. Ее избранником стал певец и обольстительный актер Каллум Тернер.

Каллум Тернер. Фото: The Hollywood reporter
Каллум Тернер. Фото: The Hollywood reporter

Он сейчас снимается в двух больших голливудских постановках. Пару заметили вместе на вечеринке после премьеры телесериала "Повелители воздуха", в котором снялся актер. Дуа Липа и Каллум Тернер мило танцевали.

"Это что-то новое, но они без ума друг от друга. Она была на премьере, чтобы поддержать его", — рассказал инсайдер.

Каллум Тернер
Каллум Тернер. Фото: Glass Man

Ранее Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки.

Также фаны Дуа Липы подвергли критике ее новый образ.

Голливуд
отношения
Лос-Анджелес Лейкерс
актриса
Дуа Липа
любовь

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