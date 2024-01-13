Новая любовь — Дуа Липа начала встречаться с Каллум Тернером
Популярная певица Дуа Липа, еще недавно бросившая своего парня ради музыки, похоже снова влюбилась. Вероятно, она начала встречаться со звездой фильма "Фантастические звери" Каллум Тернером.
Об этом пишет Page Six.
Дуа Липа нашла нового бойфренда
Инсайдер сообщил, что у певицы начались новые отношения. Ее избранником стал певец и обольстительный актер Каллум Тернер.
Он сейчас снимается в двух больших голливудских постановках. Пару заметили вместе на вечеринке после премьеры телесериала "Повелители воздуха", в котором снялся актер. Дуа Липа и Каллум Тернер мило танцевали.
"Это что-то новое, но они без ума друг от друга. Она была на премьере, чтобы поддержать его", — рассказал инсайдер.
Ранее Дуа Липа покинула своего 42-летнего парня ради музыки.
Также фаны Дуа Липы подвергли критике ее новый образ.
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