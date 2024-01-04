Новые сериалы о моде, которые Андре Тан советует посмотреть в ближайшие месяцы

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

В ближайшие месяцы стриминговые платформы и продюсеры порадуют любителей моды новинками. Украинский дизайнер Андре Тан поделился со своими подписчиками тремя проектами, которые он с нетерпением ждет и рекомендует всем посмотреть.

Соответствующая публикация появилась в Instagram модельера.

Читайте также:

Сериал "Кристобаль Баленсиага"

Шоу из шести эпизодов, которое выйдет 19 января, покажет сына швеи и рыбака, использовавшего свой талант, трудолюбие и бизнес-чутье и ставшего одним из самых выдающихся дизайнеров всех времен.

Главную роль в сериале сыграл испанец Альберто Сан Хуан. Также в сериале появятся Белен Куэста ("Бумажный домик") и Джемма Уилан ("Игра престолов", "Убивая Еву"). Основные локации для съемок были сосредоточены в Испании и Франции, а над проектом работало более 100 профессионалов и 2000 статистов.

"Disney+ снял сериал о человеке, который стоит за известным домом моды Balenciaga, создав трибьют-сериал о его жизни и работе в самом сердце увлекательного мира моды. Я уж очень жду его выхода", — написал Андре Тан.

Сериал The New Look

"Сериал рассказывает о жизни французского кутюрье Кристиана Диора и его отношениях с другой легендой — Коко Шанель. Экранизовать эту увлекательную историю рискнули на Apple TV. Уверен, это будет увлекательный сериал", — отметил модельер.

Главные роли сыграли Бен Мендельсон и Жюльет Бинош. Они превратились в двух гениев мира моды, каждый из которых по-своему видит идеальный образ женщины в мире после Второй Мировой. Отдельное внимание в сериале будет уделено рождению эстетики New Look, когда Кристиан Диор представил образ женщины-цветка 1947 года. Дата выхода — 14 февраля.

Документальный фильм High & Low: John Galliano

"Лента расскажет об антисемитском инциденте Гальяно, дальнейшем увольнении дизайнера из Dior и судебном разбирательстве в Париже. Здесь снялись такие звезды фэшн-индустрии, как Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Бернар Арно и Шарлиз Терон. Ожидаем классный материал", — подытожил Андре Тан.

Дата релиза документальной ленты — 8 марта.

Постер докфильма High&Low: John Galliano. Фото: IMDb

Напомним, ранее мы писали, что Андре Тан назвал свои цели на 2024 год. Также мы рассказывали, что Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов.