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Новий "Доктор Хто" вразив образом на прем'єрі нового серіалу у Лондоні

12 грудня 2023 12:43
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Анна Сірик
редактор
Новий "Доктор Хто" вразив образом на прем'єрі нового серіалу у Лондоні
Шуті Гатва. Фото: BBC/Bad Wolf.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Шуті Гатва, який зіграв нового "Доктора Хто", з'явився в стильному костюмі на прем'єрі 14-го сезону серіалу. Разом з ним на червоному хіднику сяяла його екранна супутниця Міллі Гібсон.

Про це пише Daily Mail.

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Прем'єра нового "Доктора Хто" відбулась у Лондоні. 31-річний актор Шуті Гатва, який відомий з серіалу "Статеве виховання" з'явився на екрані в ролі нового доктора. 

На червоний хідник актор вдягнув сірий костюм без сорочки, заправивши піджак у штані. Гатва відомий своїм чудовим почуттям стилю і цього разу він знову це підтвердив. Сірий образ він доповнив срібним ланцюжком на шиї та чорними лаковими чоботами на підборах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Роль супутниці "доктора" зіграла Міллі Гібсон. Вона прийшла на прем'єру у пристрастному червоному образі — короткому топі та спідниці з вирізом вище коліна. Акторка звабливо оголила груди і стала зіркою вечора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Відомо, що і в серіалі головні герої будуть мати власний унікальний стиль. Доктор носитиме безліч срібних каблучок і деякі "галліфрейські татуювання на нігтях", а його супутниця перевдягатиметься в костюми різних епох.

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