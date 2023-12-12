Новий "Доктор Хто" вразив образом на прем'єрі нового серіалу у Лондоні

Шуті Гатва. Фото: BBC/Bad Wolf.

Шуті Гатва, який зіграв нового "Доктора Хто", з'явився в стильному костюмі на прем'єрі 14-го сезону серіалу. Разом з ним на червоному хіднику сяяла його екранна супутниця Міллі Гібсон.

Про це пише Daily Mail.

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Прем'єра нового "Доктора Хто" відбулась у Лондоні. 31-річний актор Шуті Гатва, який відомий з серіалу "Статеве виховання" з'явився на екрані в ролі нового доктора.

На червоний хідник актор вдягнув сірий костюм без сорочки, заправивши піджак у штані. Гатва відомий своїм чудовим почуттям стилю і цього разу він знову це підтвердив. Сірий образ він доповнив срібним ланцюжком на шиї та чорними лаковими чоботами на підборах.

Роль супутниці "доктора" зіграла Міллі Гібсон. Вона прийшла на прем'єру у пристрастному червоному образі — короткому топі та спідниці з вирізом вище коліна. Акторка звабливо оголила груди і стала зіркою вечора.

Відомо, що і в серіалі головні герої будуть мати власний унікальний стиль. Доктор носитиме безліч срібних каблучок і деякі "галліфрейські татуювання на нігтях", а його супутниця перевдягатиметься в костюми різних епох.

What and when is going on here? 🎥



A first look at the Doctor and Ruby, as they arrive in the swinging 60s! Filming continues on the new series of #DoctorWho pic.twitter.com/FGyA0wySSp — Doctor Who (@bbcdoctorwho) April 20, 2023

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