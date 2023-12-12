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Новый "Доктор Кто" поразил образом на премьере нового сериала в Лондоне

12 декабря 2023 12:43
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Новый "Доктор Кто" поразил образом на премьере нового сериала в Лондоне
Шути Гатва. Фото: BBC/Bad Wolf.
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Шути Гатва, сыгравший нового "Доктора Кто", появился в стильном костюме на премьере 14-го сезона сериала. Вместе с ним на красном тротуаре сияла его экранная спутница Милли Гибсон.

Об этом пишет Daily Mail.

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Премьера нового "Доктора Кто" прошла в Лондоне. 31-летний актер Шути Гатва, известный из сериала "Половое воспитание", появился на экране в роли нового доктора.

На красный тротуар актер надел серый костюм без рубашки, заправив пиджак в штаны. Гатва известен своим чудесным чувством стиля, и на этот раз он снова это подтвердил. Серый образ он дополнил серебряной цепочкой на шее и черными лаковыми сапогами на каблуке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Роль спутницы "доктора" сыграла Милли Гибсон. Она пришла на премьеру в страстном красном образе — коротком топе и юбке с вырезом выше колена. Актриса обольстительно обнажила грудь и стала звездой вечера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Известно, что и в сериале главные герои будут иметь свой уникальный стиль. Доктор будет носить множество серебряных кольц и некоторые "галлифрейские татуировки на ногтях", а его спутница будет переодеваться в костюмы разных эпох.

Напомним, что недавно объявили номинантов на премию "Золотой глобус 2024".

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