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Новый фильм франшизы "Безумный Макс" с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате

1 июня 2024 14:00
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Стас Кожушко
Редактор
Новый фильм с Аней Тейлор-Джой провалился в прокате — какие кассовые сборы
Актеры Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт. Instagram/furiosamovie
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На прошлой неделе в мировой прокат, в том числе и украинский, вышел приквел фильма "Безумный Макс: Дорога гнева", лента "Фуриоза: Безумный Макс. Сага". Главные роли в нем сыграли актеры Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт. Впрочем, пока ожидания продюсеров фильм не оправдывает.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Лента собрала в мировом прокате 71,7 млн долларов. Это меньше половины производственного бюджета, который составил 168 млн долларов. Причем он не учитывает мощное промо и пресс-туры, светские премьеры с участием звезд. Для того чтобы "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" окупился, нужно собрать в прокате как минимум 320 млн долларов, чтобы выйти в плюс.

Статистика аудитории показывает серьезный спад. Премьеру приквела в залах посетили 60% мужчин и 40% женщин. Хотя "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" посвящена истории девушки, именно женская аудитория просела до 29%.

Отметим, что сборы предыдущего фильма режиссера Джорджа Миллера, а именно "Безумный Макс: Дорога гнева" тоже не были удовлетворительными, хотя в ноль проекту удалось выйти. При бюджете в 185 млн долларов лента собрала в мировом прокате 389 млн долларов.

Кассовые сборы Фуриозы
Кассовые сборы "Фуриоза: Безумный Макс. Сага" по состоянию на 01.06.2024. Скриншот: Box Office Mojo

Напомним, ранее мы писали, что голливудские актеры Брэд Питт и Джордж Клуни воссоединились на экране в комедийном боевике "Одинокие волки". Также мы рассказывали, что актриса Рене Зеллвегер примерила легендарное мини на съемках новой части Бриджит Джонс.

Аня Тейлор-Джой
кино
Крис Хемсворт
кинотеатры
деньги

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