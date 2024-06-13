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Новый "Холостяк" Александр Терен вспомнил свою первую любовь

13 июня 2024 18:44
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ветеран Александр Терен поделился подробностями личной жизни.
Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько признался, что впервые всерьез влюбился в студенческие годы. В то время у него были отношения на расстоянии.

Об этом он рассказал в интервью Маше Ефросининой.

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Защитник Украины честно признался, что дважды влюблялся в своей жизни. Герой нового "Холостяка" не верит в любовь с первого взгляда. Ему нужно время, чтобы почувствовать привязанность к человеку.

Терен различает два понятия "любовь" и привязанность. Любовь, по его мнению, можно испытывать к родным и друзьям, а вот "кохання"— это серьезное чувство к партнеру, которое приходит через длительный промежуток времени.

"Часто люди путаются — это любовь или привязанность. Когда говорят, что не могут без этого человека, ведь это привычка и эмоции, однако ничего выше них не возникает. У меня такое было. Однако, когда я чувствовал нечто большее, хотел видеть этого человека чаще, планировать будущее — это уже переходило границу и доходило до любви", — объяснил  военный.

Новый "Холостяк" Александр Терен вспомнил свою первую любовь - фото 1
Военный, блоггер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: скриншот с интервью

Также Александр Будько вспомнил свою первую любовь в студенческие годы. В то время он был готов ради любимой на все. Парень забирался на 4 четвертый этаж к ней в общежитие, в обход вахты.

"В студенческие годы, когда была эта любовь. Я мог ночью выехать из Киева и мог пойти к девушке в четыре утра. Чувство как наркотик, когда тебя ничего не сдерживает", — добавил он.

Напомним, мы писали о том, что ветеран войны Александр Терен признался, какое свидание было лучшим в его жизни. А также военный объяснил, зачем пошел на шоу "Холостяк".

студенчество
Александр "Терен" Будько
украинские звезды
Маша Ефросинина
любовь
отношения

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