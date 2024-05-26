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Новий "Холостяк" Олександр Терен взяв участь у благодійних змаганнях з тріатлону

26 травня 2024 15:36
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Олександр (Терен) Будько успішно пролив дистанцію у змаганнях з тріатлону — фото
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Військовий, блогер та головний герой популярного шоу "Холостяк" Олександр (Терен) Будько взяв участь у змаганнях з триатлону, які організувала громадська організація Ironwill (Залізна воля). Захисник проплив 750 метрів.

Про це хлопець повідомив у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Олександр (Терен) Будько про змагання

Військовий, який на фронті втратив обидві кінцівки, вирішив по-спортивному провести День Києва. Нова зірка шоу "Холостяк" взяв участь у змаганнях та вперше після поранення подолав 750 метрів на воді.

"Друзі сьогодні з ініціативи "Заліза воля" разом з моїми друзями ми зробили паратріатлон. Я плив 750 метрів. Артем мій друг біг 5 кілометрів і ще один наш друг Олег, він їхав на велосипеді 20 кілометрів. Я дуже задоволений собою та хлопцями й нашими результатами. Це неймовірні емоції, адже це мій перший заплив у воді", — поділився Терен.

Олександр (Терен) Будько проплив 750 метрів
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Олександр (Терен) Будько похизувався спортивним тілом
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Олександр (Терен) Будько взяв участь у змаганнях з тріатлону
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Олександр (Терен) Будько подолав заплив 750 метрів
Військовий та блогер Олександр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

У громадській організації Ironwill (Залізній волі) займаються адаптацією до життя захисників, які через поранення втратили кінцівки. Для найшвидшого відновлення героями проводять тренування з плавання.

"Вода — унікальне середовище, яке забезпечує дбайливе навантаження на тіло, зміцнює м’язи, покращує координацію і знімає перекіс навантаження на поперек та інші групи мʼязів", — йдеться у повідомленні ГО.

Нагадаємо, ми писали про те, що українці звинуватили Григорія Решетніка в піарі на шоу "Холостяк". А також дівчата з усієї країни хочуть потрапити на проєкт, щоб позмагатися за серце Олександра (Терена) Будька. Через високу активність сайт проєкту перестав працювати.  

спорт
Холостячка
Змагання
спортсмен
Олександр "Терен" Будько

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