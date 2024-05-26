Александр (Терен) Будько успешно пролил дистанцию в соревнованиях по триатлону.

Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный, блогер и главный герой популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько принял участие в соревнованиях по триатлону, организованных общественной организацией Ironwill (Железная воля). Защитник проплыл 750 метров.

Об этом он сообщил в Stories на своей странице Instagram.

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Александр (Терен) Будько о соревнованиях

Военный, потерявший обе конечности на фронте, решил по-спортивному провести День Киева. Новая звезда шоу "Холостяк" принял участие в соревнованиях и впервые после ранения преодолел 750 метров на воде.

"Друзья сегодня по инициативе "Железная воля" вместе с моими друзьями мы сделали паратриатлон. Я плыл 750 метров. Артем, мой друг бежал 5 километров и еще один наш друг Олег, он ехал на велосипеде 20 километров. Я очень доволен собой и ребятами и нашими результатами. Это невероятные эмоции, ведь это мой первый заплыв в воде", — поделился Терен.

Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

Военный и блогер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

В общественной организации Ironwill (Железной воле) занимаются адаптацией к жизни защитников, которые из-за ранений потеряли конечности. Для скорейшего восстановления героями проводят тренировки по плаванию.

"Вода — уникальная среда, которая обеспечивает бережную нагрузку на тело, укрепляет мышцы, улучшает координацию и снимает перекос нагрузки на поясницу и другие группы мышц", — говорится в сообщении ГО.

Напомним, мы писали о том, что украинцы обвинили Григория Решетника в пиаре на шоу "Холостяк". А также девушки со всей страны хотят попасть на проект, чтобы побороться за сердце Александра (Терена) Будька. Из-за высокой активности сайт проекта перестал работать.