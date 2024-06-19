Новий "Холостяк" Олександр Терен зачарував звабливим тілом на відпочинку — відео

Український ветеран війни та блогер Олександр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Ветеран війни Олександр "Терен" Будько показав, як відпочиває. Головний герой нового сезону реаліті-шоу "Холостяк" зачарував підписників підкачаним пресом.

Відео з відпочинку захисник виклав у TikTok.

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Ветеран війни Олександр "Терен" Будько погодився взяти участь у реаліті "Холостяк", в якому він обиратиме кохану серед понад десятка красивих українок. Він мріє познайомитися з дівчиною, яка буде не лише приваблива, а ще освічена, толерантна до ветеранів та людей з інвалідністю і матиме патріотичні погляди.

Останнім часом він навмисно або підсвідомо підігріває суспільство до прем'єри проєкту. Часто дає інтерв'ю та викладає відверті відео та фото, від яких вже шаленіють прихильник.

Нещодавно він відпочивав у комплексі поділився тим, як живе на повну попри отримані поранення та втрату кінцівок на війні.

Нагадаємо, він розповів про своє перше кохання. Також він зізнався, якою має бути його ідеальна жінка. Раніше "Холостяк" поділився подробицями написання своєї автобіографічної книги.