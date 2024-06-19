Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Новый "Холостяк" Александр Терен засветил подтянутое тело в сауне arrow

Новый "Холостяк" Александр Терен засветил подтянутое тело в сауне

19 июня 2024 22:45
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Новый "Холостяк" Александр Терен очаровал обольстительным телом на отдыхе.
Украинский ветеран войны и блогер Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Ветеран войны Александр "Терен" Будько показал, как отдыхает. Главный герой нового сезона реалити-шоу "Холостяк" очаровал подписчиков подкачанным прессом.

Видео с отдыха защитник выложил в TikTok.

Читайте также:

Холостяк "Терен" очаровал обнаженным телом на отдыхе

Ветеран войны Александр "Терен" Будько согласился принять участие в реалити "Холостяк", в котором он будет выбирать любимую среди более десятка красивых украинок. Он мечтает познакомиться с девушкой, которая будет не только привлекательна, но и образованна, толерантна к ветеранам и людям с инвалидностью и будет иметь патриотические взгляды.

В последнее время он намеренно или подсознательно подогревает общество к премьере проекта. Часто дает интервью и выкладывает откровенные видео и фото, от которых уже безумствуют поклонники.

Недавно он отдыхал в комплексе и поделился тем, как живет по полной, несмотря на полученные ранения и потерю конечностей на войне.

Напомним, он рассказал о своей первой любви. Также он признался, какой должна быть его идеальная женщина. Ранее "Холостяк" поделился подробностями написания своей автобиографической книги.

война
шоу Холостяк
ветераны
украинские звезды
тело
Александр "Терен" Будько

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности