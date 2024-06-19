Новый "Холостяк" Александр Терен очаровал обольстительным телом на отдыхе.

Новый "Холостяк" Александр Терен засветил подтянутое тело в сауне
Ветеран войны Александр "Терен" Будько показал, как отдыхает. Главный герой нового сезона реалити-шоу "Холостяк" очаровал подписчиков подкачанным прессом.
Видео с отдыха защитник выложил в TikTok.
Холостяк "Терен" очаровал обнаженным телом на отдыхе
Ветеран войны Александр "Терен" Будько согласился принять участие в реалити "Холостяк", в котором он будет выбирать любимую среди более десятка красивых украинок. Он мечтает познакомиться с девушкой, которая будет не только привлекательна, но и образованна, толерантна к ветеранам и людям с инвалидностью и будет иметь патриотические взгляды.
В последнее время он намеренно или подсознательно подогревает общество к премьере проекта. Часто дает интервью и выкладывает откровенные видео и фото, от которых уже безумствуют поклонники.
Недавно он отдыхал в комплексе и поделился тем, как живет по полной, несмотря на полученные ранения и потерю конечностей на войне.
@tsvit_terenu
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Напомним, он рассказал о своей первой любви. Также он признался, какой должна быть его идеальная женщина. Ранее "Холостяк" поделился подробностями написания своей автобиографической книги.
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