Новый "Холостяк" Александр Терен очаровал обольстительным телом на отдыхе.

Украинский ветеран войны и блогер Александр Терен. Фото: instagram/tsvit_teren

Ветеран войны Александр "Терен" Будько показал, как отдыхает. Главный герой нового сезона реалити-шоу "Холостяк" очаровал подписчиков подкачанным прессом.

Видео с отдыха защитник выложил в TikTok.

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Ветеран войны Александр "Терен" Будько согласился принять участие в реалити "Холостяк", в котором он будет выбирать любимую среди более десятка красивых украинок. Он мечтает познакомиться с девушкой, которая будет не только привлекательна, но и образованна, толерантна к ветеранам и людям с инвалидностью и будет иметь патриотические взгляды.

В последнее время он намеренно или подсознательно подогревает общество к премьере проекта. Часто дает интервью и выкладывает откровенные видео и фото, от которых уже безумствуют поклонники.

Недавно он отдыхал в комплексе и поделился тем, как живет по полной, несмотря на полученные ранения и потерю конечностей на войне.

Напомним, он рассказал о своей первой любви. Также он признался, какой должна быть его идеальная женщина. Ранее "Холостяк" поделился подробностями написания своей автобиографической книги.