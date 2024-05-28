Александр (Терен) Будько о запомнившихся свиданиях — интервью

Военный и блоггер Александр (Терен) Будько. Фото: скриншот с интервью

Военный, блоггер и главный герой нового сезона популярного шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько вспомнил свои лучшие свидания. Защитник оказался очень романтичной личностью.

Об этом он рассказал в интервью Эмме Антонюк.

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Главный герой нового "Холостяка" раскрылся по-новому в интервью с известным блогером. Военный поделился подробностями личной жизни и рассказал про несколько лучших свиданиях в его жизни. Парень является романтиком и запомнил встречи с девушками до мелочей.

Военный и блоггер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/

"Одно из свиданий было в Штатах, там я и познакомился с этим человеком. Киношная немножко история была. Так все долго, "на вытянутую руку", и там и там есть желание, но все как в средневековых романах. Это была украинка. Мы поехали погуляли, посидели в ресторане и после того поехали в парк. Первые объятия. Это было очень эмоционально и искренне", — поделился "Холостяк".

Военный поделился ещё одной встречей с девушкой, которая ему очень запомнилась. Терен рассказал о свидании на Трухановом острове в Киеве. Наружные раздражители не смогли испортить романтическую обстановку.

Военный и блоггер Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/grisha_reshetnik/

"Куча комаров, они везде кусаются, нельзя остановиться и поцеловать человека. Только ты останавливаешься, тебя просто атакуют. Поцелуи и объятия были несмотря на комаров или другие погодные условия. Долгий разговор на пешеходном мосту. Супер красивый закат, огромные облака, склоны отражается от Днепра, эти дома. Киношная картинка. Искренность и теплые разговоры", — вспомнил Александр Терен.

Напомним, мы писали о том, что новый "Холостяк" поделился шокирующими подробностями о том, как получил тяжелое ранение на фронте. А также девушки со всей страны хотят попасть на проект, чтобы побороться за сердце Александра (Терена) Будька. Из-за высокой активности сайт проекта перестал работать.