Новинка от Люка Бессона и хроники войны Судного дня в Израиле — кинопремьеры недели

Фото из фильма "Голда". Фото: Peak

На этой неделе в кинопрокат вышли восемь новых фильмов. Среди них, в частности, французский боевик "Догмен" режиссера Люка Бессона и американская мелодрама "Люблю тебя ненавидеть" с Сидни Суини в главной роли.

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Догмен

Толчком к созданию истории стала газетная статья о ребенке, которого родители держали в клетке. Премьерный показ фильма Люка Бессона состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. По сюжету Дуглас рассказывает психологу историю своей жизни. Начинает с детства, где фанатический и жестокий отец умышленно закрыл его в клетке с разъяренными голодными псами. Это было наказание за то, что мальчик тайно кормил животных.

Бойцовые собаки должны были быть голодными и отец за этим тщательно следил. Несмотря на трагическое детство, Дуглас считает собак лучшими созданиями в мире.

Люблю тебя ненавидеть

Бен и Би не виделись со времени учебы в колледже. Они всегда недолюбливали друг друга и с годами эта взаимная неприязнь только укрепилась. Приближается день свадьбы их общих друзей. Для всех будет лучше, если на эти несколько дней Би и Бен станут в глазах всех вокруг пара. Такой вариант развития событий устраивает даже их самих, несмотря на все отвращение.

Голда

Военная биографическая драма основана на реальных событиях. События фильма разворачиваются несколько недель с 6 октября 1973 года. Именно тогда, в праздник Йом-Кипура, начался вооруженный конфликт, вошедший в историю как Война Судного дня. Хорошо подготовленные и вооруженные войска Египта и Сирии атаковали Израиль с разных сторон.

Ключевую роль в действиях Израиля играла тогдашний премьер-министр Голда Меир. В нее на съемочной площадке превратилась титулованная британская актриса Хелен Миррен.

Как там Катя?

Украинская драма является дебютной полнометражной работой Кристины Тинькевич. Лента получила две награды международного кинофестиваля в швейцарском Локарно. По сюжету, врач скорой помощи Аня сама воспитывает 12-летнюю дочь Катю. Впрочем, девочку сбила машина. Адвокаты водителя предлагают немалые деньги, желая, чтобы дело не дошло до суда.

Реинкарнация. Призрак из прошлого

По сюжету драматического фильма ужасов Сара сама воспитывает семилетнюю дочь Мию. Недавно умер Сарин отец и девочка болезненно переживает потерю дедушки. Тем временем мать Сары с каждым днем все сильнее теряет память. Вдобавок ко всем тревогам и переживаниям, Мия начинает странно вести себя.

Сиси и я

Графиня Ирма путешествует со знаменитой Сиси. Но станет ее подругой и без сознания влюбится в монархиню. Это беззаботное время могло бы продолжаться вечно, если бы Сиси не была императрицей. И хотя женщины сопротивляются враждебному миру, в конце концов у них остается только один роковой путь, который навсегда свяжет их обоих.

Супер алиби 2

У Грега вместе с друзьями был когда-то очень успешный бизнес. Они обеспечивали алиби своим клиентам, спасая предателей от ревности. В конце концов агентство по предоставлению алиби развалилось. Но теперь Грег женится и не хочет, чтобы новые родственники узнали родителей жениха. Его мать снималась в фильмах для взрослых, а отец — мошенник.

История Тито и Винни

Когда с неба начал непрерывно лить сильный дождь, мышата Тито и Винни видели только одно спасение. Человек по имени Ной строил неподалеку огромный корабль. Попасть на него могли все животные мира, но только по одному лицу мужского и женского пола.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали о номинантах на премию "Оскар-2024".