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Выбрала быть человеком — Илона Гвоздева призналась, какова на самом деле цена славы

3 июня 2024 09:36
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Выбрала быть человеком — Илона Гвоздева призналась, какая на самом деле цена славы
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Танцовщица Илона Гвоздева призналась, какова цена успеха в современном мире. По словам артистки, она никогда не изменяла себе в достижении цели.

Об этом звезда рассказала в Instagram.

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По словам артистки, когда-то она мечтала стать выдающейся танцовщицей, достичь признания и иметь статус. Илона говорит, что вроде бы все так и произошло, как желалось, но есть одно но.

 

Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/
Танцовщица Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

 

"За все в жизни надо платить! Ведь если и дальше хотеть быть на плаву, в медиапространстве и на слуху, иногда стоит идти, несмотря на свои предпочтения, принципы и внутренние убеждения, по головах. Всем нравиться, всем улыбаться, следить за тем, когда и кому говоришь, и не дай Бог попасть в скандал, это репутационные риски! Так что условно говоря, нравится или нет, танцуй со всеми и для всех!!!" — говорит танцовщица.

Гвоздева убеждена, если бы она так сильно любила славу, то бы шла несмотря ни на что по головам, но родители когда-то сказали ей, что быть человеком — важнее всего.

Вот несколько главных истин артистки:

1. Никогда не говори никому о своих планах, просто иди к цели

2. Сегодня вы друзья, завтра вы враги

3. Красивая вышиванка, яркие лозунги об Украине и идеальный украинский язык — не говорит о том, что ты искренний патриот своей страны

4. Твоя опора — это твоя семья

5. Не гонитесь за деньгами, они убивают

6. Не ждите конкретного момента, просто идите целенаправленно к своей цели

7. Вы то, что вы видите в зеркале

8. Верьте в себя и не останавливайтесь

"Поэтому я выбираю быть человеком, не отвечать чьим-то ожиданиям, иметь собственное мнение. Но все что со мной происходило и к чему я пришла сквозь годы — это крутой жизненный опыт, за который я благодарна!" — говорит Гвоздьова.

Напомним, Илона Гвоздева попала в ДТП. А раньше Илона Гвоздева показала результат пластической операции.

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Илона Гвоздева

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