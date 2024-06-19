Избранница Леонардо Ди Каприо зажгла роскошную фигуру в крошечном бикини

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Девушка Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, продемонстрировала свою невероятную фигуру, наслаждаясь отпуском на Форментере, Испания. 26-летняя итальянская модель, которую в августе 2023 года впервые увидели с 49-летней звездой "Титаника", актером Леонардо Ди Каприо, надела крошечное белое бикини, чтобы понежиться на солнце.

Об этом пишет Daily Mail.

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Компанию невесте Ди Каприо составили ее приятели. Виттория, которая была моделью Chanel, Prada и Dolce & Gabbana, похвасталась стройной фигурой в белоснежном купальнике.

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Модель Виттория Черетти. Фото: BACKGRID

Виттория и Лео встречаются с августа 2023 года, после неудачных попыток Леонардо завести роман с Джиджи Хадид.

Лео и Виттория познакомились во время премьеры фильма "Убийцы цветочного месяца" на Каннском кинофестивале в мае того же года. Ранее Виттория была замужем за итальянским ди-джеем Маттео Миллери с 2020 по 2023 год, а также была в отношениях коллегой-моделью Натаном Вестлингом.

Брюнетке в июне исполняется 26 лет, и инсайдеры утверждают, что Лео теперь встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнерше".

Напомним, невеста Ди Каприо снялась на крыше небоскреба. А раньше Виттория отгуляла в райском уголке 26-летие.