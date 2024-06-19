Избранница Леонардо Ди Каприо зажгла роскошную фигуру в крошечном бикини

Избранница Леонардо Ди Каприо засветила роскошную фигуру в крошечном бикини
Девушка Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, продемонстрировала свою невероятную фигуру, наслаждаясь отпуском на Форментере, Испания. 26-летняя итальянская модель, которую в августе 2023 года впервые увидели с 49-летней звездой "Титаника", актером Леонардо Ди Каприо, надела крошечное белое бикини, чтобы понежиться на солнце.
Об этом пишет Daily Mail.
Виттория Черетти похвасталась супермодельными формами
Компанию невесте Ди Каприо составили ее приятели. Виттория, которая была моделью Chanel, Prada и Dolce & Gabbana, похвасталась стройной фигурой в белоснежном купальнике.
Виттория и Лео встречаются с августа 2023 года, после неудачных попыток Леонардо завести роман с Джиджи Хадид.
Лео и Виттория познакомились во время премьеры фильма "Убийцы цветочного месяца" на Каннском кинофестивале в мае того же года. Ранее Виттория была замужем за итальянским ди-джеем Маттео Миллери с 2020 по 2023 год, а также была в отношениях коллегой-моделью Натаном Вестлингом.
Брюнетке в июне исполняется 26 лет, и инсайдеры утверждают, что Лео теперь встречается исключительно с ней, поскольку она обладает "всеми качествами, которые он ищет в партнерше".
Напомним, невеста Ди Каприо снялась на крыше небоскреба. А раньше Виттория отгуляла в райском уголке 26-летие.
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