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Обида и тотальное неуважение — японцы возмущены выходом скандальной супруги Канье Уэста в Токио

15 июня 2024 07:05
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Обида и тотальное неуважение японцы возмущены выходом скандальной жены Канье Веста в Токио
Канье Уэст с супругой. instagram.com/kanyewestbianca/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На Канье Уэста и Бьянку Ченсори обиделись граждане уже второй страны. На этот раз ими недовольны жители Японии, куда супруги недавно приехали, а все из-за откровенных нарядов женщины.

Об этом пишет Daily Mail.

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В Токио она уже появилась в двух нескромных аутфитах: сходила в ресторан в полностью прозрачном платье без нижнего белья, а затем прогулялась в стрингах по торговому центру. Жители Токио наряды Ченсори не оценили.

"Как гражданин Японии, я чувствую отвращение. Это очень плохое поведение. Я не понимаю необходимости так откровенно выставлять себя. Это неприемлемо", "Она не уважает себя, он не уважает ее, а они оба не уважают японскую культуру", — пишут в соцсети возмущенные жители.

 

 

Это уже не в первый раз, когда жители страны, в которую приезжают Канье и Бьянка Ченсори, обижаются из-за вида Бьянки. Ранее поведение и наряд супруги рэпера разозлили итальянцев, требовавших запретить им въезд в страну.

Многие переживают, что 29-летняя Бьянка оказалась под влиянием Канье Уэста и не имеет собственной воли, однако инсайдеры утверждают, что это не так: якобы рэпер уже переписал на нее немало своих активов, и Бьянка прекрасно знает, что делает . Несмотря на это ее близкие переживают, что Канье Уэст может вовлечь Бьянку еще и в индустрию фильмов для взрослых — недавно выяснилось, что музыкант собирается открыть Yeezy Porn.

Напомним, Канье Уэст прокомментировал скандал о домаганиях. А раньше бывшая помощница Канье Уэста откровенно рассказала, как работала на него.

Япония
Канье Уэст
Бьянка Цензори
скандал

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