Образы знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс — фотоподборка

Актриса Марго Робби с Ленни Кравицем и Колманом Доминго. Фото: Reuters

В калифорнийском городе Палм-Спрингс стартовал кинофестиваль, который традиционно посетили десятки мировых знаменитостей. Это одно из престижнейших светских событий перед церемониями вручения премий "Золотой глобус" и "Оскар".

Новини.LIVE покажет звезд и их яркие образы на кинофестивале, который продлится до 15 января.

Знаменитости в Палм-Спрингс

Исполнительница роли Барби в одноименном фильме Марго Робби посетила красную дорожку в платье Balmain. Ева Лонгория выбрала наряды от Ashi Studio, а Эмма Стоун в Louis Vuitton.

Последняя уехала домой со спецнаградой за роль в фильме "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Кэри Маллиган получила стилизованную статуэтку за роль в фильме "Маэстро" режиссера Брэдли Купера, также сыгравшего в автобиографической ленте главную роль.

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Также спецнаградами отметили Грету Гервиг (режиссер "Барби"), Киллиана Мерфи (за роль в фильме "Оппенгеймер" Кристофера Нолана), всю команду фильма "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе и Билли Айлиш с ее братом Финнеаса за саундтрек What Was I Made For к фильму "Барби".

Билл Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл. Фото: Reuters

Команда фильма "Убийцы цветочного луны". Фото: Reuters

Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Режиссер Грета Гервиг. Фото: Reuters

