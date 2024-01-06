Образы знаменитостей на открытии кинофестиваля в Палм-Спрингс — фотоподборка
В калифорнийском городе Палм-Спрингс стартовал кинофестиваль, который традиционно посетили десятки мировых знаменитостей. Это одно из престижнейших светских событий перед церемониями вручения премий "Золотой глобус" и "Оскар".
Новини.LIVE покажет звезд и их яркие образы на кинофестивале, который продлится до 15 января.
Знаменитости в Палм-Спрингс
Исполнительница роли Барби в одноименном фильме Марго Робби посетила красную дорожку в платье Balmain. Ева Лонгория выбрала наряды от Ashi Studio, а Эмма Стоун в Louis Vuitton.
Последняя уехала домой со спецнаградой за роль в фильме "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. Кэри Маллиган получила стилизованную статуэтку за роль в фильме "Маэстро" режиссера Брэдли Купера, также сыгравшего в автобиографической ленте главную роль.
Также спецнаградами отметили Грету Гервиг (режиссер "Барби"), Киллиана Мерфи (за роль в фильме "Оппенгеймер" Кристофера Нолана), всю команду фильма "Убийцы цветочной луны" режиссера Мартина Скорсезе и Билли Айлиш с ее братом Финнеаса за саундтрек What Was I Made For к фильму "Барби".
Напомним, ранее мы писали, что звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" жестоко избили в Лос-Анджелесе. Также мы рассказывали, что в возрасте ста лет скончалась звезда "Мэри Поппинс", британская актриса Глинис Джонс.
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