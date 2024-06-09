Фанатка Пивоварова отрезала волосы ради военных.

Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/

Маленькая украинка во время выступления Артема Пивоварова в Хорватии отважилась на решительный шаг для наших военных. Девочка обрезала волосы для продажи, средства с которой направят на нужды ВСУ.

Соответствующий ролик появился в Instagram.

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Маленькая украинка, по имени Паола, решилась на отчаянный шаг ради того, чтобы помочь нашим военным. Девочка обрезала волосы прямо во время концерта Артема Пивоваров в Загребе (Хорватия).

По глазам Паолы было понятно, что она очень боится и не хочет прощаться со своими шикарными густыми волосами. Артист подобрал тёплые слова для того, чтобы поддержать девочку. Певец восхищается ее поступком.

Девочка Паола отрезала волосы ради военных. Фото: скриншот Instagram

Парикмахер обрезала Паоле волосы прямо на сцене, во время того, как Артем пел песню "Ти знаєш, що ти людина".

"Твоя идея заключалась в том, что у тебя невероятно длинные волосы и ты хочешь с ними сегодня попрощаться, правильно? Знаю, как ты волнуешься, знаю, как ты не хочешь этого делать, но это твое желание быть полезной и помочь нашим казакам и казачкам, которые защищают нашу страну. Это пример сознательности нашего молодого поколения. Потому что я искренне верю, что за такими людьми, как вы, будущее Украины", — сказал на сцене артист.

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров получил статуэтку музыкальной премии Yuna-2024. Также мы рассказывали о первой встрече Артема Пивоварова из Klavdia Petrivna.