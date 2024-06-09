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Обрезала волосы во время концерта — маленькая поклонница Артема Пивоварова трогательно помогла ВСУ

9 июня 2024 21:05
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Фанатка Пивоварова отрезала волосы ради военных.
Украинский певец Артём Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Маленькая украинка во время выступления Артема Пивоварова в Хорватии отважилась на решительный шаг для наших военных. Девочка обрезала волосы для продажи, средства с которой направят на нужды ВСУ.

Соответствующий ролик появился в Instagram.

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Фанатка Пивоварова отрезала волосы ради будущей победы Украины

Маленькая украинка, по имени Паола, решилась на отчаянный шаг ради того, чтобы помочь нашим военным. Девочка обрезала волосы прямо во время концерта Артема Пивоваров в Загребе (Хорватия).

По глазам Паолы было понятно, что она очень боится и не хочет прощаться со своими шикарными густыми волосами. Артист подобрал тёплые слова для того, чтобы поддержать девочку. Певец восхищается ее поступком.

Обрезала волосы во время концерта — маленькая поклонница Артема Пивоварова трогательно помогла ВСУ - фото 1
Девочка Паола отрезала волосы ради военных. Фото: скриншот Instagram

Парикмахер обрезала Паоле волосы прямо на сцене, во время того, как Артем пел песню "Ти знаєш, що ти людина".

"Твоя идея заключалась в том, что у тебя невероятно длинные волосы и ты хочешь с ними сегодня попрощаться, правильно? Знаю, как ты волнуешься, знаю, как ты не хочешь этого делать, но это твое желание быть полезной и помочь нашим казакам и казачкам, которые защищают нашу страну. Это пример сознательности нашего молодого поколения. Потому что я искренне верю, что за такими людьми, как вы, будущее Украины", — сказал на сцене артист.

Напомним, ранее мы писали, что Артем Пивоваров получил статуэтку музыкальной премии Yuna-2024. Также мы рассказывали о первой встрече Артема Пивоварова из Klavdia Petrivna.

Артем Пивоваров
Хорватия
украинские звезды
война в Украине
Украина
волосы
концерт
ВСУ
военные

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