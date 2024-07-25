Одна из Бриджертонов Дженнифер Лопес отметила 55-летие королевской вечеринкой.

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения в королевской тематике в Хэмптонсе, Нью-Йорк. В среду, 24 июля, звезде исполнилось 55 лет, но в выходные она устроила празднование, на котором она примеряла образ королевы из сериала "Бриджертоны" — Шарлотты.

Видео с грандиозной вечеринки показала в своем Instagram.

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Дженнифер Лопес примерила образ королевы

В видео Лопес ошеломила изысканным синем корсетным бальным платьем с вышитыми золотыми деталями. Знаменитость танцевала под оркестровую музыку из сериала Netflix. С Лопес была ее ближайшая семья и друзья, включая маму Гвадалупе Родригес, хотя ее супруг Бен Аффлек не появился.

Свой королевский образ она дополнила прозрачными белыми перчатками, изысканным золотым ожерельем и сделала объемную прическу. Струнный квартет исполнил серенаду Лопес, когда она сидела на троне. Ее сын Макс был рядом с ней за обеденным столом. Все присутствовавшие были одеты в роскошные и стильные костюмы. Позже вечером звезда переоделась в потрясающее мятно-зеленое платье с открытыми плечами с золотистыми кружевными деталями. Она надела так же золотой головной убор. Затем именинница задула свечи на своем четырехъярусном торте.

Ее 251 млн подписчиков восхитились креативной идеей празднования дня рождения, а один из них написал: "Вечер на тему Бриджертон на тему королевы Джей Ло, несомненно, стал светским событием сезона!".

"Ооо...В городе новая королева Бриджертон! Вы выглядите очень красиво, ваше величество".

"Нам нужна Джей Ло в следующем сезоне!!!".

Развод Лопес с Аффлеком

В среду Лопес начала свой день рождения велопрогулкой со своим сыном Максом в Хэмптонсе. Аффлек "не присутствовал" на состоявшейся в субботу вечеринке. Его в выходные заметили в Лос-Анджелесе с детьми. Большую часть лета пара провела поразнь, включая вторую годовщину свадьбы 16 июля. В последний раз их видели вместе в начале июня на баскетбольном матче его сына Самуэля.

Пара, которую называют "Беннифер", обручилась в конце 2002 года, но разорвала помолвку через год. Они воссоединились в июле 2021 года, и наконец сказали "да" в следующем году, сначала в Лас-Вегасе, а затем снова в августе в особняке Аффлека в Джорджии. В этом году Аффлек переехал из их дома. Особняк в Беверли-Хиллз они с тех пор выставили на продажу. Было заявление, что ни Дженнифер, ни Бен не подали на развод, потому что пытаются наладить свои отношения.

Напомним, Дженнифер Лопес отказалась от украшения в честь Бена Аффлека.