Фанаты Евровидения дали первые баллы — что получили украинки

Певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Некоммерческая организация OGAE, объединяющая преданных и опытных фанатов песенного конкурса "Евровидение", начала голосование в каждой стране. Свои баллы выставили уже четыре региональных представительства.

Соответствующая информация появилась в Facebook.

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Голосование еврофанов OGAE

Первыми свои баллы выставили французские поклонники конкурса. Рейтинг, как и в классическом голосовании, — от 1 до 12. Баллы получают 10 из 37 стран, которые отправляют своих участников на "Евровидение". Конкурс пройдет в начале следующего месяца в шведском Мальме. Французы дали дуэту Alyona Alyona и Jerry Heil три балла.

Итоги голосования еврофанов во Франции. Фото: Facebook/OGAEInternational

От Турции, которая уже давно не участвует в конкурсе, но фанаты оттуда являются неотъемлемой частью евросообщества, не дали ни одного балла украинкам. А вот от Израиля Алена Савраненко и Яна Шемаева (настоящие имена артисток) получили семь баллов. То есть это текущая четвертая позиция в этой стране.

Итоги голосования еврофанов в Турции и Израиле. Фото: Facebook/OGAEInternational

Четвертой, и по состоянию на данный момент, 07 апреля, последней страной в организации OGAE, выставившей баллы, стала Испания. Еврофаны из южной страны тоже не дали ни одного балла украинкам.

По результатам голосования почти тысячи опытных поклонников "Евровидения", Украина занимает текущую восьмую строчку. Текущим лидером является итальянка Анджелина Манго, победившая на конкурсе "Санремо" в феврале.

Итоги голосования еврофанов в Испании. Фото: Facebook/OGAEInternational

Результаты голосования еврофанов Франции, Турции, Израиля и Испании. Фото: Facebook/OGAEInternational

Италия — Анджелина Манго, La noia

Напомним, ранее мы писали, как группа ABBA победила на "Евровидении" 50 лет назад. Также мы рассказывали, что представительница Словении на Евровидении попала в скандал из-за российской группы "Тату".