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Огневич возмущена присутствием россиян в трендах YouTube

15 января 2024 22:14
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Стас Кожушко
Редактор
Огневич возмущена присутствием россиян в трендах YouTube
Певица Злата Огневич. Фото: Instagram/zlata.ognevich
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На днях певица Злата Огневич представила новый мини-альбом "Віддаю" и клип на песню ""Все невипадково". Впрочем, видео пока не попало в ТОП-15 раздела "Музыка" украинского YouTube. Многие российские треки выше новой песни Златы.

В своем Instagram Огневич прокомментировала эту ситуацию.

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Певица возмущена, что в ТОП-20 музыкальных трендов украинского YouTube почти половина — представители российского шоу-бизнеса. Так, например, пятую строчку занимает последнее видео MORGENSHTERN. Выше Златы по позициям и Miyagi & Эндшпиль, KRBK, Marine Manasian. Также в чарте присутствуют SHAMAN, Ярослав Сумышевский и даже старый хит "Седая ночь" советской группы "Ласковый Май".

"Я вкладываю деньги в песни, привлекаю десятки людей для создания альбома, клипа, продвижения. Это месяцы работы, чтобы потом увидеть в трендах "Там где клен шумит" и "Снова седая ночь?" У наших артистов нет сейчас тысячи долларов, чтобы вваливать в рекламу и бороться за эти места", — прокомментировала Злата.

Скриншот: Instagram/zlata.ognevich

Огневич не понимает, как во время полномасштабной войны можно поддерживать российские проекты. Так как с каждого прослушивания или просмотра контента граждане страны-террориста получают деньги от стриминговых платформ.

"Как вам такой выбор украинцев? Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы же и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им средства, чтобы они нас убивали", — подытожила Злата.

Напомним, ранее мы писали, что Злата Огневич перепутала названия курортов и испытывала проблемы на отдыхе. Также мы рассказывали, что Огневич ответила на вопросы подписчиков о переносе своих концертов.

YouTube
музыка
Злата Огневич
украинские звезды

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