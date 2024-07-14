Зої Кравіц та Джеремі Аллен Вайт знялись топлес в рекламі Saint Laurent — відео

Зої Кравіц у фільмі Saint Laurent. Фото: instagram/ysl

Акторки Зої Кравіц та Джеремі Аллен Вайт знялись у пікантному відео для Saint Laurent. Вони оголились на вулицях Парижу.

Відео виклали в Instagram бренду.

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Зірки з'явились в новій рекламній кампанії Saint Laurent. Сексуальний та надзвичайно провокативний фільм зняв французький фотограф Purienne, відомий любов'ю до спекотних сцен.

Зої Кравіц позувала під пісню Жозефіни Бейкер напівоголеною в будинку в Лос-Анджелесі та на вулицях Парижу. Ефектно рвала на собі колготи, роздягалась топлес та приміряла прозорі сукні. Пізніше у фільмі до неї приєднується Джеремі Аллен Вайт. Однак, з ним набагато менше спокусливих сцен.

Нагадаємо, сестри Кардаш'ян відвідали розкішне весілля в Індії та вбралися у відверте сарі. Також акторка Шерон Стоун знялась у бікіні та повторила улюблену сцену з фільму.