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Обнаженные на улицах Парижа — Зои Кравиц и Джереми Аллен Уайт снялись в провокативном фильме

14 июля 2024 11:30
Антонина Завадская - Редактор
Зои Кравиц и Джереми Аллен Уайт снялись топлесс в рекламе Saint Laurent — видео
Зои Кравиц в фильме Saint Laurent. Фото: instagram/ysl
Антонина Завадская - Редактор

Актрисы Зои Кравиц и Джереми Аллен Уайт снялись в пикантном видео для Saint Laurent. Они обнажились на улицах Парижа.

Видео выложили в Instagram бренда.

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Звезды появились в новой кампании Saint Laurent. Сексуальный и чрезвычайно провокационный фильм снял французский фотограф Purienne, известный любовью к жарким сценам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by SAINT LAURENT (@ysl)

Зои Кравиц позировала под песню Жозефины Бейкер полуобнаженной в доме в Лос-Анджелесе и на улицах Парижа. Эффектно рвала на себе колготки, раздевалась топлес и примеряла прозрачные платья. Позже в фильме к ней присоединяется Джереми Аллен Уайт. Однако с ним гораздо меньше соблазнительных сцен.

Напомним, сестры Кардашьян посетили роскошную свадьбу в Индии и нарядились в откровенные сари. Актриса Шэрон Стоун снялась в бикини и повторила любимую сцену из фильма.

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