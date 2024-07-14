Зои Кравиц и Джереми Аллен Уайт снялись топлесс в рекламе Saint Laurent — видео

Зои Кравиц в фильме Saint Laurent. Фото: instagram/ysl

Актрисы Зои Кравиц и Джереми Аллен Уайт снялись в пикантном видео для Saint Laurent. Они обнажились на улицах Парижа.

Видео выложили в Instagram бренда.

Читайте также:

Зои Кравиц и Джереми Аллен Уайт разделись для рекламы Saint Laurent

Звезды появились в новой кампании Saint Laurent. Сексуальный и чрезвычайно провокационный фильм снял французский фотограф Purienne, известный любовью к жарким сценам.

Зои Кравиц позировала под песню Жозефины Бейкер полуобнаженной в доме в Лос-Анджелесе и на улицах Парижа. Эффектно рвала на себе колготки, раздевалась топлес и примеряла прозрачные платья. Позже в фильме к ней присоединяется Джереми Аллен Уайт. Однако с ним гораздо меньше соблазнительных сцен.

Напомним, сестры Кардашьян посетили роскошную свадьбу в Индии и нарядились в откровенные сари. Актриса Шэрон Стоун снялась в бикини и повторила любимую сцену из фильма.