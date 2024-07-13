Шерон Стоун у білизні повторила культову сцену з "Основного інстинкту"

Акторка Шерон Стоун. Фото: Reuters

Акторка Шерон Стоун відтворила свою культову сцену допиту з еротичної класики "Основний інстинкт". 66-річна актриса позувала в червоній мереживній білизні через 32 роки після того, як вона зіграла знамениту роль спокусливої вбивці Кетрін Трамелл.

Фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі.

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У відомій сцені в "Основному інстинкті" показано, як героїню Шерон Кетрін допитували поліцейські, включно з Майклом Дугласом. Під час запитань Кетрін відволікає їх, коли розсуває свої ноги, залишаючи чоловіків спантеличеними, побачивши, що вона в цей час була без білизни. Шерон Стоун у минулому стверджувала, що її "обманом" змусили оголитися перед камерами.

Акторка Шерон Стоун. Фото: instagram.com/sharonstone/

У своїх мемуарах "Краса жити двічі" Шерон описала, як вона вдарила свого режисера Пола Верховена і пішла з попереднього показу еротичного трилера після того, як зрозуміла — його слова, що її оголення не з’явиться на екрані, були брехнею.

Зі свого боку, Верховен рішуче відкинув її заяви про те, що вона була заскочена зненацька.

"Будь-яка актриса знає, що вона побачить, якщо ви попросите її зняти спідню білизну і наведете туди камеру", — говорив він.

Акторка Шерон Стоун у "Основному інстинкті". Фото: dailymail.co.uk

В інтерв'ю The Hollywood Reporter Шерон заявила, що 18 мільйонів доларів, які вона накопичила після більш ніж двох десятиліть у кіноіндустрії, випарувалися протягом років, коли вона не могла працювати через пошкодження мозку внаслідок інсульту.

Стоун, яка неоднозначно стверджувала, що вигнання Кевіна Спейсі з Голлівуду було частково спричинене гомофобією, пояснила втрату мільйонів людьми навколо неї, які нібито неправильно розпоряджалися її грошима, коли вона намагалася відновити основні функції, як-от здатність читати, яку вона втратила.

Стоун сказала, що їй знадобилося сім років, щоб здебільшого оговтатися від наслідків інсульту, лікарі давали їй лише один шанс вижити зі 100.

"Люди скористалися мною протягом відновлення. Завдяки своєму успіху я заощадила 18 мільйонів доларів, але коли я повернулася до свого банківського рахунку: все знкло", — пригадала Шерон Стоун.

Наслідки інсульту були жахливими, все змінилося.

"Мій нюх, мій зір, мій дотик. Пару років я не міг читати. Речі були розтягнуті, і я бачила кольорові візерунки. Багато людей думали, що я помру", —сказала вона.

Окрім змін у її відчуттях, Стоун розповіла, що інсульт змінив її мислення.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл вразила ідеальною фігурою у бікіні. А раніше ми писали, що Шерон Стоун топлес займається малюванням.