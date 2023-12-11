Объявили номинантов на премию Золотой глобус 2024

Джереми Аллен Уайт с Золотым глобусом. Фото: instagram.com/jeremyallenwhitefinally

На днях объявили номинантов на одну из самых популярных кинопремий "Золотой глобус", которая в этом году пройдет уже в 81-й раз.

Их объявили в прямом эфире канала CBS американский актер и комик Седрик Антонио Кайлс и актер Уилмер Вальдеррама.

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В этом году премией "Золотой глобус" будут отмечать победителей в 27 категориях. В сентябре этого года организаторы добавили две новые номинации: за кинематографические и кассовые достижения.

Наибольшее количество номинаций собрала картина Грети Гервиг "Барби" – она претендует на награду сразу в 10 категориях. Это, кстати, рекорд по количеству номинаций за всю историю премии.

Следом за "Барби", как и по кассовым сборам, следует "Опенгаймер" Кристофера Нолана. Он получил 8 номинаций.

Среди сериалов больше всего номинаций, а именно девять, собрало шоу "Наследники" от HBO. Сериалы "Медведь" и "Убийства в одном здании" получили по пять номинаций.

Какие фильмы и артисты номинированы

Лучший драматический фильм

"Анатомия падения"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Прошли жизнь"

"Маэстро"

"Зона интереса"

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия

"Барби"

"Бедолаги"

"Американское чтиво"

"Оставленные"

"Май, декабрь"

"Эйр"

Лучший режиссер

Брэдли Купер – "Маэстро"

Грета Гервиг – "Барби"

Йоргос Лантимос – "Бедолаги"

Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"

Мартин Скорсезе – "Убийцы цветочного полнолуния"

Селин Сонг – "Прошедшие жизнь"

Лучший сценарий

"Барби" – Грета Гервиг, Ноа Баумбах

"Бедолаги" – Тони Макнамара

"Оппенгеймер" – Кристофер Нолан

"Убийцы цветочного полнолуния" – Эрик Рот, Мартин Скорсезе

"Прошедшие жизни" – Селин Сонг

"Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари

Лучшая мужская роль в драматическом фильме

Брэдли Купер – "Маэстро"

Киллиан Мерфи – "Оппенгеймер"

Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного полнолуния"

Колман Доминго – "Растин"

Эндрю Скотт – "Незнакомцы"

Барри Кеоган – "Солтберн"

Лучшая женская роль в драматическом фильме

Лили Гледстоун – "Убийцы цветочного полнолуния"

Кэри Маллиган – "Маэстро"

Сандра Гюллер – "Анатомия падения"

Аннетт Беннинг – "Наяд"

Грета Ли – "Прошедшие жизнь"

Кейли Спейни – "Присцилла"

Лучший телевизионный драматический сериал

"1923"

"Корона"

"Дипломат"

"Последний из нас"

"Утреннее шоу"

"Наследие"

Лучший анимационный фильм

"Мальчик и цапля"

"Стихии"

"Человек-паук: По ту сторону паутины"

"Братья Супер Марио в кино"

"Судзуми"

"Желание"

Когда и где смотреть

Кинопремия "Золотой глобус" состоится в воскресенье, 7 января. Ее будут транслировать в прямом эфире на телеканале CBS. Церемония будет доступна для просмотра на Paramount+.

Награждение проходит после голосования с участием 300 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда. Присуждение проходит в начале года и символически начинает сезон кинонаград. Другая престижная кинопремия Оскар его завершает.

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