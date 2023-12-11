Объявили номинантов на премию Золотой глобус 2024
На днях объявили номинантов на одну из самых популярных кинопремий "Золотой глобус", которая в этом году пройдет уже в 81-й раз.
Их объявили в прямом эфире канала CBS американский актер и комик Седрик Антонио Кайлс и актер Уилмер Вальдеррама.
Рекорд "Золотого глобуса"
В этом году премией "Золотой глобус" будут отмечать победителей в 27 категориях. В сентябре этого года организаторы добавили две новые номинации: за кинематографические и кассовые достижения.
Наибольшее количество номинаций собрала картина Грети Гервиг "Барби" – она претендует на награду сразу в 10 категориях. Это, кстати, рекорд по количеству номинаций за всю историю премии.
Следом за "Барби", как и по кассовым сборам, следует "Опенгаймер" Кристофера Нолана. Он получил 8 номинаций.
Среди сериалов больше всего номинаций, а именно девять, собрало шоу "Наследники" от HBO. Сериалы "Медведь" и "Убийства в одном здании" получили по пять номинаций.
Какие фильмы и артисты номинированы
Лучший драматический фильм
"Анатомия падения"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Оппенгеймер"
"Прошли жизнь"
"Маэстро"
"Зона интереса"
Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
"Барби"
"Бедолаги"
"Американское чтиво"
"Оставленные"
"Май, декабрь"
"Эйр"
Лучший режиссер
Брэдли Купер – "Маэстро"
Грета Гервиг – "Барби"
Йоргос Лантимос – "Бедолаги"
Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"
Мартин Скорсезе – "Убийцы цветочного полнолуния"
Селин Сонг – "Прошедшие жизнь"
Лучший сценарий
"Барби" – Грета Гервиг, Ноа Баумбах
"Бедолаги" – Тони Макнамара
"Оппенгеймер" – Кристофер Нолан
"Убийцы цветочного полнолуния" – Эрик Рот, Мартин Скорсезе
"Прошедшие жизни" – Селин Сонг
"Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари
Лучшая мужская роль в драматическом фильме
Брэдли Купер – "Маэстро"
Киллиан Мерфи – "Оппенгеймер"
Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного полнолуния"
Колман Доминго – "Растин"
Эндрю Скотт – "Незнакомцы"
Барри Кеоган – "Солтберн"
Лучшая женская роль в драматическом фильме
Лили Гледстоун – "Убийцы цветочного полнолуния"
Кэри Маллиган – "Маэстро"
Сандра Гюллер – "Анатомия падения"
Аннетт Беннинг – "Наяд"
Грета Ли – "Прошедшие жизнь"
Кейли Спейни – "Присцилла"
Лучший телевизионный драматический сериал
"1923"
"Корона"
"Дипломат"
"Последний из нас"
"Утреннее шоу"
"Наследие"
Лучший анимационный фильм
"Мальчик и цапля"
"Стихии"
"Человек-паук: По ту сторону паутины"
"Братья Супер Марио в кино"
"Судзуми"
"Желание"
Когда и где смотреть
Кинопремия "Золотой глобус" состоится в воскресенье, 7 января. Ее будут транслировать в прямом эфире на телеканале CBS. Церемония будет доступна для просмотра на Paramount+.
Награждение проходит после голосования с участием 300 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда. Присуждение проходит в начале года и символически начинает сезон кинонаград. Другая престижная кинопремия Оскар его завершает.
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