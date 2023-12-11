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Объявили номинантов на премию Золотой глобус 2024

11 декабря 2023 18:24
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Объявили номинантов на премию Золотой глобус 2024
Джереми Аллен Уайт с Золотым глобусом. Фото: instagram.com/jeremyallenwhitefinally
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

На днях объявили номинантов на одну из самых популярных кинопремий "Золотой глобус", которая в этом году пройдет уже в 81-й раз.

Их объявили в прямом эфире канала CBS американский актер и комик Седрик Антонио Кайлс и актер Уилмер Вальдеррама.

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Рекорд "Золотого глобуса"

В этом году премией "Золотой глобус" будут отмечать победителей в 27 категориях. В сентябре этого года организаторы добавили две новые номинации: за кинематографические и кассовые достижения.

Наибольшее количество номинаций собрала картина Грети Гервиг "Барби" – она претендует на награду сразу в 10 категориях. Это, кстати, рекорд по количеству номинаций за всю историю премии.

Следом за "Барби", как и по кассовым сборам, следует "Опенгаймер" Кристофера Нолана. Он получил 8 номинаций.

Среди сериалов больше всего номинаций, а именно девять, собрало шоу "Наследники" от HBO. Сериалы "Медведь" и "Убийства в одном здании" получили по пять номинаций.

Какие фильмы и артисты номинированы

Лучший драматический фильм
"Анатомия падения"
"Убийцы цветочного полнолуния"
"Оппенгеймер"
"Прошли жизнь"
"Маэстро"
"Зона интереса"

 

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия
"Барби"
"Бедолаги"
"Американское чтиво"
"Оставленные"
"Май, декабрь"
"Эйр"

 

Лучший режиссер
Брэдли Купер – "Маэстро"
Грета Гервиг – "Барби"
Йоргос Лантимос – "Бедолаги"
Кристофер Нолан – "Оппенгеймер"
Мартин Скорсезе – "Убийцы цветочного полнолуния"
Селин Сонг – "Прошедшие жизнь"

 

Лучший сценарий
"Барби" – Грета Гервиг, Ноа Баумбах
"Бедолаги" – Тони Макнамара
"Оппенгеймер" – Кристофер Нолан
"Убийцы цветочного полнолуния" – Эрик Рот, Мартин Скорсезе
"Прошедшие жизни" – Селин Сонг
"Анатомия падения" – Жюстин Трие, Артур Харари

Лучшая мужская роль в драматическом фильме
Брэдли Купер – "Маэстро"
Киллиан Мерфи – "Оппенгеймер"
Леонардо Ди Каприо – "Убийцы цветочного полнолуния"
Колман Доминго – "Растин"
Эндрю Скотт – "Незнакомцы"
Барри Кеоган – "Солтберн"

 

Лучшая женская роль в драматическом фильме
Лили Гледстоун – "Убийцы цветочного полнолуния"
Кэри Маллиган – "Маэстро"
Сандра Гюллер – "Анатомия падения"
Аннетт Беннинг – "Наяд"
Грета Ли – "Прошедшие жизнь"
Кейли Спейни – "Присцилла"

Лучший телевизионный драматический сериал
"1923"
"Корона"
"Дипломат"
"Последний из нас"
"Утреннее шоу"
"Наследие"

 

Лучший анимационный фильм
"Мальчик и цапля"
"Стихии"
"Человек-паук: По ту сторону паутины"
"Братья Супер Марио в кино"
"Судзуми"
"Желание"

Когда и где смотреть

Кинопремия "Золотой глобус" состоится в воскресенье, 7 января. Ее будут транслировать в прямом эфире на телеканале CBS. Церемония будет доступна для просмотра на Paramount+.

Награждение проходит после голосования с участием 300 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда. Присуждение проходит в начале года и символически начинает сезон кинонаград. Другая престижная кинопремия Оскар его завершает.

Напомним, в Google назвали ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году.

Также мы рассказывали, какие фильмы выйдут в кино на этой неделе.

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