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Окуляри за 160 тисяч гривень — особисті речі Джона Леннона виставили на аукціон

22 липня 2024 09:09
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Окуляри за 160 тисяч гривень — особисті речі Джона Леннона виставили на аукціон
Співак Джон Леннон. Фото: instagram.com/johnlennon/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Легендарна особиста річ відомого бітла отримає нового власника. На аукціоні у Великій Британії продадуть окуляри покійного члена гурту The Beatles Джона Леннона.

Про це повідомляє BBC.

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Пара круглих синіх окулярів, подарованих у 1968 році Джоном Ленноном чоловікові, який відвідував Abbey Road Studios, будуть продані на аукціоні 31 липня в графстві Суррей. Очікується, що окуляри зможуть продати за близько 3 000 фунтів стерлінгів (160 тис грн).

 

 

Також на аукціоні буде виставлена колекція 33 чорно-білих фотографій, зроблених у відомих музичних студіях звукозапису, включно зі світлинами, зробленими в день зйомки обкладинки альбому The Beatles, на яких група йде по пішохідному переходу. Світлини, які включають Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Джорджа Мартіна і Рінго Старра, зможуть коштувати 200-300 фунтів стерлінгів.

Джона Леннона вбили 8 грудня 1980 року в Нью-Йорку. Коли музикант підходив до свого будинку, Марк Девід Чепмен п'ять разів вистрілив йому в спину. У 1981 році суд визнав убивцю осудним та засудив його до довічного ув'язнення з правом подати прохання про помилування через 20 років. Чепмен подає прохання про звільнення кожні два роки, починаючи з 2000 року. У 2022 році він вибачився перед вдовою покійного музиканта Йоко Оно — через 40 років після скоєння злочину.

Нагадаємо, Елтон Джон вирішив продати майже тисячу своїх речей. А раніше ми писали, що одяг принцеси Діани виставили на аукціон.

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