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Очки за 160 тысяч гривен — личные вещи Джона Леннона выставили на аукцион

22 июля 2024 09:09
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Очки за 160 тысяч гривен – личные вещи Джона Леннона выставили на аукцион
Певец Джон Леннон. Фото: instagram.com/johnlennon/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Легендарный акссесуар известного битла получит нового владельца. На аукционе в Великобритании продадут очки покойного члена группы The Beatles Джона Леннона.

Об этом сообщает BBC.

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Пара круглых синих очков, подаренных в 1968 году Джоном Ленноном мужчине, посещавшему Abbey Road Studios, будут проданы на аукционе 31 июля в графстве Суррей. Ожидается, что очки смогут продать за приблизительно 3 000 фунтов стерлингов (160 тыс грн).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by 60s & 70s ♡ (@70sromantics)

 

Также на аукционе будет выставлена коллекция 33 черно-белых фотографий, сделанных в известных музыкальных студиях звукозаписи, включая фотографии, сделанные в день съемки обложки альбома The Beatles, на которых группа идет по пешеходному переходу. Фото, включающие Пола Маккартни, Джорджа Харрисона, Джорджа Мартина и Ринго Старра, смогут стоить 200-300 фунтов стерлингов.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке. Когда музыкант подходил к своему дому, Марк Дэвид Чепмэн пять раз выстрелил ему в спину. В 1981 году суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подать прошение о помиловании через 20 лет. Чепмэн подает прошение об освобождении каждые два года, начиная с 2000 года. В 2022 году он извинился перед вдовой покойного музыканта Йоко Оно — через 40 лет после совершения преступления.

Напомним, Элтон Джон решил продать около тысячи своих вещей. А раньше мы писали, что одежду принцессы Дианы выставили на аукцион.

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