Як фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка відсвяткував 60-річчя

Концерт Олега Скрипки в Києві. Фото: менеджмент артиста

Напередодні фронтмен гурту "Воплі Відоплясова", співак Олег Скрипка відсвяткував ювілей. Музиканту виповнилось 60 років. З цієї нагоди легенда українського року відіграв велике шоу в столиці.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Олега Скрипки.

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Легендарний артист відіграв шоу спільно з НАОНІ (Національним Академічним Оркестром Народних Інструментів України), гуртом "Воплі Відоплясова", дитячим фольклорним ансамблем "ЗЕРНЯТКО" та театром-студією індійського народного танцю "НАКШАТРА".

Концерт Олега Скрипки в Києві. Фото: менеджмент артиста

Олег Скрипка занурив своїх фанатів у музично-історичну подорож і відіграв двогодинну програму з творів в різнобарвних стилях, притаманних творчості музиканта – етно, бароко-рок, пісні рок-н-рольної, української, традиції, французький шансон та треки з індо-орієнтальними мотивами.

Виступ став екскурсом по музичній творчості митця та включив як пісні, що були написані ще наприкінці 1980-х років, так і нові пісні, що вже стали хітами.

Олег Скрипка в оточені друзів та приятелів. Фото: менеджмент артиста

Спеціальними гостями концерту стали колеги по сцені, музиканти-військовослужбовці та друзі Олега: Сергій "Фома" з гурту "Мандри", Олександр Положинський, гітарист "Воплі Відоплясова" Євген Рогачевський (військовий, який повернувся з фронту пораненим і зараз перебуває на лікуванні), кобзар Тарас Компаніченко та інші.

Під час концерту Олег Скрипка анонсував проведення у червні першого Міжнародного фестивалю етнічної музики "Країна Мрій", якому цього року виповнюється 20 років. Ювілейний фестиваль пройде на території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка (Київ) та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи підтримує Олег Скрипка спілкування з родичами з Росії. Також ми розповідали, що надихнуло фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" зробити кліп на пісню "Батько наш Бандера".