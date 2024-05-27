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Олег Скрипка відсвяткував 60-річчя гучним концертом — як це було

27 травня 2024 21:55
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Стас Кожушко
Редактор
Як фронтмен гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка відсвяткував 60-річчя
Концерт Олега Скрипки в Києві. Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні фронтмен гурту "Воплі Відоплясова", співак Олег Скрипка відсвяткував ювілей. Музиканту виповнилось 60 років. З цієї нагоди  легенда українського року відіграв велике шоу в столиці.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент Олега Скрипки. 

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Як Олег Скрипка відсвяткував 60-річчя 

Легендарний артист відіграв шоу спільно з НАОНІ (Національним Академічним Оркестром Народних Інструментів України), гуртом "Воплі Відоплясова", дитячим фольклорним ансамблем "ЗЕРНЯТКО"  та театром-студією індійського народного танцю "НАКШАТРА".

Олег Скрипка концерт
Концерт Олега Скрипки в Києві. Фото: менеджмент артиста

Олег Скрипка занурив своїх фанатів у музично-історичну подорож і відіграв двогодинну програму з творів в різнобарвних стилях, притаманних творчості музиканта – етно, бароко-рок, пісні рок-н-рольної, української, традиції, французький шансон та треки з індо-орієнтальними мотивами.

Виступ став екскурсом по музичній творчості митця та включив як пісні, що були написані ще наприкінці 1980-х років, так і нові пісні, що вже стали хітами. 

Олег Скрипка концерт друзі
Олег Скрипка в оточені друзів та приятелів. Фото: менеджмент артиста

Спеціальними гостями концерту стали колеги по сцені, музиканти-військовослужбовці та друзі Олега: Сергій "Фома" з гурту "Мандри", Олександр Положинський, гітарист "Воплі Відоплясова" Євген Рогачевський (військовий, який повернувся з фронту пораненим і зараз перебуває на лікуванні), кобзар Тарас Компаніченко та інші.

Під час концерту Олег Скрипка анонсував проведення у червні першого Міжнародного фестивалю етнічної музики "Країна Мрій", якому цього року виповнюється 20 років. Ювілейний фестиваль пройде на території Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка (Київ) та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня. 

Нагадаємо, раніше ми писали, чи підтримує Олег Скрипка спілкування з родичами з Росії. Також ми розповідали, що надихнуло фронтмена гурту "Воплі Відоплясова" зробити кліп на пісню "Батько наш Бандера".

концерт
День народження
музика
фестиваль
Олег Скрипка
українські зірки

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