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Олег Скрипка отметил 60-летие громким концертом — как это было

27 мая 2024 21:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Как фронтмен группы Воплі Відоплясова Олег Скрипка отпраздновал 60-летие
Концерт Олега Скрипки в Киеве. Фото: менеджмент артиста
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне фронтмен группы "Воплі Відоплясова" певец Олег Скрипка отпраздновал юбилей. Музыканту исполнилось 60 лет. По этому случаю легенда украинского рока отыграл большое шоу в столице.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент Олега Скрипки.

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Как Олег Скрипка отпраздновал 60-летие

Легендарный артист отыграл шоу совместно с НАОНИ (Национальным Академическим Оркестром Народных Инструментов Украины), группой "Воплі Відоплясова", детским фольклорным ансамблем "ЗЕРНЯТКО" и театром-студией индийского народного танца "НАКШАТРА".

Олег Скрипка концерт
Концерт Олега Скрипки в Киеве. Фото: менеджмент артиста

Олег Скрипка погрузил своих фанатов в музыкально-историческое путешествие и отыграл двухчасовую программу из произведений в разноцветных стилях, присущих творчеству музыканта — этно, барокко-рок, песни рок-н-ролльной, украинской, традиции, французский шансон и треки с индо-ориентальными мотивами.

Выступление стало экскурсом по музыкальному творчеству художника и включило как песни, написанные еще в конце 1980-х годов, так и новые песни, уже ставшие хитами.

Олег Скрипка концерт друзья
Олег Скрипка в окружении друзей и друзей. Фото: менеджмент артиста

Специальными гостями концерта стали коллеги по сцене, музыканты-военнослужащие и друзья Олега: Сергей "Фома" из группы "Мандри", Александр Положинский, гитарист "Воплі Відоплясова" Евгений Рогачевский (военный, который вернулся с фронта раненым и сейчас находится на лечении), кобзарь Тарас Компаниченко и другие.

Во время концерта Олег Скрипка анонсировал проведение в июне первого Международного фестиваля этнической музыки "Країна Мрій", которому в этом году исполняется 20 лет. Юбилейный фестиваль состоится на территории Национального ботанического сада им. М.М. Гришко (Киев) и продлится три дня в выходные с 21 по 23 июня.

Напомним, ранее мы писали, поддерживает ли Олег Скрипка общение с родственниками из России. Также мы рассказывали, что вдохновило фронтмена группы "Воплі Відоплясова" сделать клип на песню "Батько наш Бандера".

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День рождения
музыка
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Олег Скрипка
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